Freno al acoso por WhatsApp: ¿cómo actuar en estos casos?

“Hola, no me vas a ignorar como siempre. Me ignorás porque desconocés mi número. No importa princesa yo te conozco lo suficiente”. Este fue uno de los tantos mensajes que Evelyn recibió en su celular. La chica de 19 años, lo bloqueó en WhatsApp, pero siguió recibiendo mensajes de texto. Uno de ellos, en la madrugada que decía: “Hace frío, me abrís?”. Ya hizo la denuncia y espera que pronto acabe su calvario.

Así como Evelyn los casos de ciberacoso se multiplican. Muchas deciden hacerlo público. Pero la mayoría le resta importancia y prefiere hacer como si no pasara nada. Ese, para los especialistas, es el mayor error. “El hostigamiento mediante un dispositivo electrónico es un delito que tiene que ser denunciado por la víctima”, afirman desde la División de Análisis Informáticos Especiales de Cibercrimen de la Policía Argentina.

¿Qué hacer?

Hay una serie de pasos que se pueden tomar si se sufre de acoso por WhatsApp, Instagram, Facebook u otras redes sociales. Acá les mostramos algunos pasos a seguir:

Tienen que reaccionar

Un acoso en Internet es un hecho muy importante y que está penalizado por ley. Por ello no se debe permitir ningún tipo de asedio y menos extorsión a través de las redes sociales, nunca hay que darlo por hecho ni mucho menos aceptarlo.

Un acoso es un acoso

Ninguna persona puede hostigar a otra, aunque que sea su pareja, amigo o familiar. Todo es denunciable. Este tipo de actitud no entiende de parentesco. Si alguien te está acosando, es necesario dar un paso al frente, sea quien sea.

No es culpa suya

No deben sentirse culpable si alguien les está acosando o extorsionando por alguna red social. No se sientan culpables si comparten fotografías privadas o parte de su vida es porque quisieron. Si la otra persona extorsiona con ello, es culpa de la otra persona.

Contacten a un abogado

Si la acosada es menor de edad, tiene que hablar con sus padres y ellos abordar el tema con un abogado. Si es adulto, lo mismo y hablen de la situación sin miedo. Gracias a un profesional pueden hacer llegar a la policía la denuncia adecuada.

Pueden reportar el hecho por WhatsApp, Facebook e Instagram. Estas aplicaciones tienen una página web dedicada para que los usuarios reporten este problema. WhatsApp: pueden reportar a un usuario desde el propio chat de la conversación. Simplemente pulsen sobre el nombre del contacto dentro del chat, y abajo del todo tienen la opción: “Reportar usuario”.

Posibles pruebas

Si hay extorsión, amenazas o acoso en WhatsApp, el juez puede pedir las pruebas. No borren esas conversaciones, son pruebas.

Nada sin consentimiento

Si envían una foto o video a una persona y la comparte sin permiso, es penalizable. No es malo compartir fotos en Internet, pero hay que saber con quién lo hacen. No es bueno que el perfil sea público.