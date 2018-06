Fracaso taquillero de Han Solo detiene los spin-off de Star Wars

Los malos resultados en las recaudaciones taquilleras de Han Solo: una historia de Star Wars empieza a tener consecuencias. Según publica el diario español El País, el segundo spin-off planteado por Disney en torno a la saga galáctica ha sido, por el momento, paralizado.

Las cifras de Han Solo: una historia de Star Wars se han quedado muy lejos de sus predecesoras. La película de Ron Howard no solo no ha alcanzado los mil millones de dólares de recaudación, sino que apenas ha recuperado el dinero invertido con una taquilla global de 300 millones de euros hasta la fecha, un tercio de lo que logró su único precedente en los spin-offs de la saga, Rogue One.

La web especializada Collider indica que fuentes familiarizadas con la situación indican que los spin-offs de "Star Wars" han sido suspendidos y, por lo pronto, los esfuerzos de producción están en el próximo estreno de "Star Wars: Episodio IX", capítulo final de la tercera trilogía dirigida por J.J. Abrams.

De este modo, Lucasfilm se centra ahora mismo en el Episodio IX de la saga principal, que llegará a los cines en diciembre de 2019, y también proyecta en su horizonte una nueva trilogía con nuevos personajes dirigida por Rian Johnson, quien ya se encargó de la realización de Los últimos Jedi.

Por lo pronto, Lucasfilm lanzará en los próximos años dos sagas adicionales, una creada por Rian Johnson y la otra por D.B. Weiss y David Benioff, productores generales del megaéxito televisivo "Game of Thrones".