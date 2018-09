Fiesta gastronómica en San José con el Festival Posoka Gourmet

Con la apertura de una ruta turística y gastronómica, en San José de Chiquitos, se dio inicio a la tercera versión del Festival Gastronómico Posoka Gourmet Turismo por los sentidos. El evento arrancó con el recorrido que hicieron los representantes de empresas operadoras de turismo de Bolivia y personas inscritas para el Simposio sobre cocina, por las seis pascanas con las que cuenta el nuevo paquete turístico.

Gente del lugar y posokas (visitantes) se dieron un baño de cultura al conocer y experimentar en carne propia los procedimientos para realizar artesanías y comidas típicas del lugar.

El recorrido inició con un encuentro en La Casa del Bastón, lugar de reunión de los nativos josesanos, donde recibieron información sobre la elaboración de la chicha y bailaron la típica chobena. Se continuó con una visita a El Telar, taller artesanal de la familia Posiva del barrio 24 de Septiembre, donde las anfitrionas mostraron la elaboración de hamacas y artesanías en tela.

Luego se visitó La Tranquera, taller artesanal de Luis Felipe Parí, quien hizo una demostración de la elaboración de máscaras de abuelos. Posteriormente, se dirigieron a La Escuela Taller, donde se sirvieron un típico almuerzo mientras recibían información sobre la actividad académica de esta institución.

En horas de la tarde se realizó un recorrido por el sendero La Montañeta, destino turístico en la meseta de la serranía El Riquió. La ruta turística concluyó con la visita a La Siesta del Posoka, de doña Juanita Tomichá donde esta habilidosa señora explicó cómo se hace el pan de arroz y preparó delante de los presentes este delicioso horneado.

En el marco del festival, este sábado por la mañana se inauguró el Simposio Internacional Revalorización de la Gastronomía Chiquitana, generadora de un Turismo con Identidad, con la participación de Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos, Widen Abastoflor, coordinador del Festival Posoka Gourmet, Marcelo Vargas, director Plan Misiones y representantes del gobierno Departamental, además de invitados de universidades nacionales, como la UDI y la UEB.

A la vez que dio la bienvenida a todos los presentes, el alcalde de San José de Chiquitos, rememoró el sentimiento de hace tres años, cuando amparados en un estudio de la investigadora Susana Hurtado deciden emprender el proyecto del festival.

“No es solo imaginarnos o interpretar un momento histórico de nuestra realidad como Santa Cruz, está documentado que, en 1561, cuando Ñuflo de Chaves llega a este espacio territorial acompañado de su esposa, doña Elvira de Mendoza; su suegra, doña María Angulo y su cuñado, don Diego de Mendoz, comenzó a construir una sociedad, no solo la identidad física de una ciudad, sino una construcción social. Ahí nacen los platos típicos de Chiquitos, de Santa Cruz y me atrevo a decir del oriente boliviano. El locro y el majau, comenzó a preparase aquí, en esta tierra chiquitana, donde Elvira de Mendoza nos demostró que era una experta en cocina, junto con su madre, que, aprovechando algunos ingredientes que trajeron junto con la comitiva que llegó desde España, y junto con los indígenas guaraníes con los que llegaron desde Paraguay, elaboraron un caldo de maíz blanco que le llamaron en lengua guaraní locro. Ese locro, con la suma de otros ingredientes, fue derivando en otros platos similares. Y nos dice también que, intentando preparar su añorada paella española y, aprovechando el arroz, más la carne deshidrata (el charque), doña Elvira terminó elaborando el majau, no majadito, sino majau, porque se hace de carne majada”, expresó Caballero.

En la oportunidad los chefs internacionales invitados disertaron en busca de encontrar hitos y características que pueden sumar factores de unidad regional. Dentro del simposio se enfatizará en la importancia del turismo, con experiencias de expertos de Perú, Chile y Bolivia.

Entre las principales actividades del simposio, este domingo habrá presentación de conclusiones del taller internacional Integración de Cocinas Misionales