Federico García Lorca: frases memorables en la fecha de su nacimiento

El 5 de junio de 1898 nació en Fuente Vaqueros (Granada) el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, miembro de la Generación del 27, una constelación de escritores que alcanzarían la fama mundial, y entre los que el poeta español se constituyen en uno de los más renombrados.

Estudió Filosofía y Letras, y Derecho, en la Universidad de Granada en 1915, en 1919 se traslada a la Residencia de Estudiantes en Madrid, y en 1929 decide expandir sus conocimientos realizando un viaje a Cuba y Nueva York.

Breve resumen biográfico:



El 16 de agosto de 1936, fue detenido por la Guardia Civil, tras estallar la guerra, si bien Lorca nunca había manifestado abiertamente una adhesión política hacia ningún partido estaba bajo sospechado por su relación con artistas de tendencia de izquierda (fue acusado por el régimen de ser 'espía' ruso y por su 'homosexualidad').

Se desconoce hasta hoy el lugar y fecha exactos de su muerte, si bien se sabe que fue fusilado a las 4:45 de la madrugada del 18 de agosto. Su cuerpo está enterrado en una fosa común en algún lugar de esa zona.

Algunas de sus obras:

#TalDíaComoHoy en 1898 nació el genial escritor granadino Federico García Lorca. Un autor cuya popularidad inmensa no ha dañado jamás su calidad. https://t.co/gcbXDYZsfS pic.twitter.com/ZAkAYIMpmf — Akal (@AkalEditor) June 5, 2018

A continuación se rescatan algunas de frases memorables tomadas de la revista Esquire:

1. Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo (Yerma)



2. Quiero llorar, porque me da la gana (Poeta en Nueva York)



3. Y aunque no me quisieras te querría por tu mirar sombrío como quiere la alondra al nuevo día, sólo por el rocío (Madrigal de verano)



4. Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar (El maleficio de la mariposa)



5. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir