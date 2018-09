Quando eu deixei de fazer o programa na Argentina eu fiquei dias com a carinha de Herna Mondragon na minha cabeça... sempre que me via era emoção pura ... hj na chegada do aeroporto ele se emocionou tanto que passou mal e inacreditavelmente se foi .. é.... meu seguidor , meu fã e amigo virou anjo ... meu coração esta apertado por nao poder fazer nada pra te lo ao meu lado, desculpe . Voy te guardar en mi alma ...

