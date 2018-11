Fallece el cantante y actor chileno Lucho Gatica, el 'Rey del bolero'

El cantante y actor chileno Lucho Gatica, célebre por sus interpretaciones de románticos boleros, falleció este martes a los 90 años de edad en México, donde se había radicado hace décadas, informó su familia.

"Buen viaje! Te amo...", escribió en su cuenta de Instagram, Luis Gatica, su hijo, radicado también en México, acompañando el mensaje con la imagen de un crespón negro en señal de luto.

El cantante falleció acompañado de su familia y a causa de un deterioro generalizado producto de su avanzada edad.

Nacido en Rancagua, en el sur de Chile, el 11 de agosto de 1928, Gatica adquirió fama internacional en la década de 1950 por su interpretación de melodías románticas como "Piel Canela", "Contigo en la distancia" y "Bésame mucho", que lo llevaron a ser conocido internacionalmente como el 'Rey del bolero'.

En Chile, su país natal, su muerte fue lamentada por las autoridades. El gobierno del presidente Sebastián Piñera decretó un día de duelo oficial en homenaje a uno de los más célebres cantantes nacionales.

"El 'Rey del bolero' nos llenó de emoción y orgullo con su música en todo el mundo. Fue y será un gran embajador de nuestro país", dijo el ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.

Por su parte, la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, resaltó el "enorme talento" del artista, que le llevó a conquistar "grandes escenarios del mundo, dejando una huella imborrable en un género musical".

Éxito en México

Sus primeros éxitos lo llevaron a realizar giras por América Latina y a tomar la decisión de mudarse a México en 1957, país desde donde su carrera artística ganó el impulso definitivo.

En tierras aztecas, donde se radicó por más de dos décadas, el cantante chileno se convirtió en estrella y triunfó en todos los niveles, con melodías como "No me platiques más", "Tú me acostumbraste" y "Voy a apagar la luz", entre otras.

También incursionó en la industria del cine mexicano, compartiendo escenas con reconocidas figuras como Agustín Lara, Libertad Lamarque o Pedro Vargas.

Su fama en aquellos años quedó retratada incluso en la obra literaria de autores como el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa.

En 2007, Gatica fue reconocido con el premio "Grammy Latino a la Excelencia" y en 2008 fue honrado con una estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood.

En Chile, obtuvo la Orden al Mérito Gabriela Mistral y la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) lo nombró Figura Fundamental de la música en 2007.