Facebook, contra el odio

La red social anunció nuevos cambios para el sistema de comentarios. Sigue la línea de calificar el contenido como publicaciones o comentarios que aparecen en el Newsfeed.

Según se lee en una entrada en su blog, Facebook explicó que mejorará el sistema actual de clasificación de los comentarios en publicaciones de páginas y de aquellas personas que tengan muchos seguidores.

La idea que plantea la empresa es que se enfocará en mostrar aquellos comentarios que sean relevantes, combatir el discurso de odio y decidir cuáles aparecen primero.

Para poder lograrlo, el nuevo sistema cuenta con una serie de parámetros a analizar. De entrada, Facebook removerá los comentarios que violen las normas comunitarias. Comentarios violentos o con contenido inaceptable que atente contra las personas serán eliminados de la publicación.

La calificación dependerá del modo cómo las personas reaccionan o responden a un comentario. De igual modo, Facebook se valdrá de la información que ellos consideran que los usuarios quieren ver. Estos datos han sido recabados de encuestas realizadas, los cuales ayudarán a decidir qué comentarios aparecen.

En el blog se explica que para mejorar la relevancia y la calidad, Facebook mostrará comentarios en publicaciones de manera más prominente cuando:

- Los comentarios tengan interacciones de la página o de la persona que originalmente publicó

- Los comentarios o reacciones son de amigos de la persona que publicó.

Este último punto no es garantía de que el comentario se mostrará, ya que, si este no es de calidad y va en contra de los parámetros establecidos por Facebook, no será mostrado.

Esta medida se implementará en las páginas y en aquellos usuarios con muchos seguidores. La calificación de comentarios será opcional y podrá desactivarse en cualquier momento.

Del mismo modo, aquellos usuarios que no tengan muchos seguidores tendrán la opción de activarla desde las opciones de configuración.

Facebook reforzará una acción que otras empresas ya han comenzado a aplicar. Twitter es otro de los que llevan un sistema de calificación que toma en cuenta no solo el comentario, sino el comportamiento de la persona al interactuar con otros. En este caso, los comentarios de poca calidad se omiten y se inserta un paso intermedio para poder visualizarlos.

Estas medidas son una profundización de los lineamientos que se empezaron a aplicar hace tres años. Uno de ellos anunciaba que se eliminarían contenidos en los que se considere que existe riesgo de daños físicos a amenaza directa a la seguridad pública. “Y puede que nos pongamos en contacto con las fuerzas del orden”, advertía el texto.

Se eliminará también el contenido que anime a hacerse daño, que promueva los trastornos alimenticios o el abuso de sustancias estupefacientes. También se orientarán esfuerzos para que los usuarios usen su nombre real.