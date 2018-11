Expulsan a los estudiantes que golpearon a otro en unidad educativa de Cotoca

La agresión física de dos estudiantes a un compañero de curso en un aula de clases de la unidad educativa privada Bárbara Micarelli del Niño Jesús, de Cotoca, tuvo sus consecuencias: la expulsión de los agresores con la consiguiente pérdida del año escolar.

La extrema medida fue informada ayer a los padres de los alumnos involucrados por parte de la directora del colegio, quien evitó todo contacto con los medios de comunicación que fueron a recabar información sobre el caso ocurrido el sábado y que se viralizó en las redes sociales mediante un video filmado con un celular por otro alumno.

Por las imágenes, se puede deducir que el acoso escolar duró varios minutos en presencia de los demás compañeros. Unos ignoraban el asunto, mientras otros filmaban con sus celulares a dos estudiantes de mayor envergadura física que en uno de los videos se ven golpeando en la cabeza al afectado, que permanecía agachado en su asiento.

En otro video, uno los expulsados se trenza a golpes con el de menor tamaño, que consigue algo de respeto al asestar unos golpes al abusador.

Patricia, madre del chico agredido, se mostró conforme con la decisión de la dirección, pero dijo que pensará dos veces antes de inscribir nuevamente a su hijo en el colegio. Asimismo, la mujer espera que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cotoca cite a los infractores, realice la valoración sicológica y pase un informe a la Fiscalía para que el caso se sustancie en la justicia ordinaria.

“Los dos chicos expulsados han sido citados por la Defensoría. Ahora están diciendo que mi hijo los molestaba. Quiero un respaldo de la Defensoría porque desde hace tres meses que me lo vienen acosando, le decían collita y todo eso. No hace mucho, a dos cuadras del colegio, me le pegaron. Ahora quieren tapar a uno porque su padre es abogado masista”, lamentó la mujer.

César Cueto, padre de uno de los agresores, salió molesto ayer del establecimiento por la expulsión de su hijo. “Me siento molesto, porque primero debe haber un informe del colegio a la Dirección Departamental de Educación. Dijeron que es una agresión grave y por eso lo expulsaron, siendo que mi hijo es el que menos participa, no lo digo yo, se ve en el video. La madre (religiosa) debió hacer una evaluación de acuerdo con la participación de cada alumno. Voy a defender a mi hijo en la vía legal. Obviamente que estoy molesto por su actitud. Él ha participado dándole un cocacho, incluso el otro chico le dice en el oído que le dé”, justificó Cueto.

Expulsadas por otro caso

En la jornada de ayer se supo también sobre la expulsión de dos alumnas de la misma unidad educativa a raíz de una pelea entre ambas dentro del colegio que, de igual forma, fue filmada por sus compañeros, que miraban el espectáculo mientras ellas se revolcaban en el piso hasta que uno de sus mirones las separó.

La riña de las estudiantes sucedió el mismo sábado del acto de bullying al alumno del primero de secundaria. “Mi hija es la que sale peleando en un video y por eso ha sido expulsada, me siento mal por esto”, lamentó el padre.

Dentro del reglamento

Salomón Morales, titular de la DDE, dijo que instruyó al director distrital de Cotoca la respectiva investigación en el colegio Bárbara Micarelli y cree que las expulsiones están enmarcadas en la ley.

“La norma es bien clara: la agresión física a un estudiante es expulsión, pero aún si, como en este caso, dos jovencitos abusan de un niño. Desde el momento en que hay expulsión por incurrir ese error los infractores pierden el año escolar. Las normas son bien estrictas porque si no actuamos de esta manera, seguro que estos hechos van a proliferar en todos los colegios”, manifestó Morales.

Silencio en el colegio

Ayer se especuló que los expulsados eran cinco, por dos casos. La directora no dio un informe oficial