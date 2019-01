Estudio confirma que el consumo de marihuana en jóvenes trae efectos adversos para su cerebro

Un reciente estudio sobre los efectos de la marihuana en los adolescentes ha reabierto el debate sobre el consumo de esta droga a corta edad. La investigación, publicada el lunes por 'The Journal of Neuroscience', muestra los resultados de un experimento realizado en jóvenes europeos de 14 años y ha encontrado diferencias en el volumen cerebral entre quienes han probado esa droga y los que no.

El experto boliviano, Guillermo Rivera, médico con especialidad en psquiatría, explica a EL DEBER que este estudio no hace más que confirmar que existen efectos negativos en el consumo de marihuana para el cerebro. El profesional señala que cuando se habla de que se nota "un mayor volumen de materia gris" en jóvenes que sí fumaron canabbis se refiere a aquellas partes del cerebro que reciben los efectos de esta droga y pueden ser afectadas de manera permante.

"El estudio concluye que usar marihuana a los 14 años, así sea solo un par de veces cambia la estructura del cerebro. Estas zonas que cambian se relacionan con el razonamiento y la ansiedad", dice, lo que en su criterio confirma los efectos adversos de su consumo.

"El cerebro termina de madurar a los 25 años, en esa edad (14 años) es muy sensible, entonces hay deterioro", dice Rivera, que recuerda que es comprobado que existe un efecto negativo sobre la memoria y otras capacidades de cognición en jóvenes consumidores.

Un cerebro "inmaduro"

Claudia Wallis, que trabajó varios años como directora editorial de la revista 'Scientific American Mind', señala en un artículo sobre el tema que el consumo de la marihuana en adolescentes tiene que ver sobre todo con los efectos que puede provocar en un cerebro que recién está madurando.

"En esta etapa el cerebro madura de diversos modos que mejorarían su eficiencia y reforzarían funciones como el autocontrol emocional. Varios estudios insinúan que el cannabis puede alterar esos procesos", escribe Wallis.

Otro estudio, publicado en 2017 por la Universidad de Montreal (Canadá), dice que "en comparación con los jóvenes que empiezan a consumir marihuana a mayor edad, aquellos que empiezan a los 14 tienen un riesgo mayor de presentar déficits de aprendizaje y para solucionar problemas".

Para Guillermo Rivera, doctor consultado por EL DEBER, el mensaje clave es: el cerebro del adolescente es muy vulnerable a la marihuana y los chicos que lo consuman "tendran mas problemas de ansiedad y razonamiento".