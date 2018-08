Estas son apps para ser felices

En los 90 se pusieron de moda las terapias múltiples, la música New Age y un talante lánguido pero rebelde; empezaba el 2000 y se extendían los spa, acróstico de la frase latina salus per aquam, o salud por las aguas.

Ahora aumentó la oferta de sitios para meditar y hace varios años que en los gabinetes cruceños se aplica la sicoterapia positiva. Algunas de estas aplicaciones han sido creadas por expertos en esta disciplina.

La ciencia lo dice

Investigadores como Richard J. Davidson (Universidad de Wisconsin) y Perla Kaliman (Barcelona) han descubierto que el pensamiento positivo puede causar diferencias moleculares y favorecer la expresión de genes.

Una de las aplicaciones que se basan en los hallazgos de la sicología positiva es Live Happy. Se concentra en actividades orientadas a impulsar ideas como ‘agradecimiento’ y ‘esfuerzo’. Se pueden consultar las investigaciones con la función ‘explorar’. Es una buena manera de empezar.

Happify. También incluye la participación de expertos. Los juegos y actividades de esta aplicación consisten en ejercicios breves de escritura, foros y desafíos en forma de preguntas. Los usuarios han comentado que una de las fortalezas de Happify es la posibilidad de cuantificar la efectividad de la app. Los datos indican que un 86% de los usuarios se sienten más felices a los dos meses de usarla. Gracias a la interacción con quienes descargaron la aplicación, se ha podido determinar que el porcentaje de emociones positivas que experimenta el usuario promedio tiende a incrementarse con el uso.

Diario cognitivo de autoayuda o Cognitive Diary CBT Self-Help. Se concentra en el estrés, la ansiedad y otras emociones negativas. Busca favorecer el crecimiento y desarrollo personal y la solución de los problemas cotidianos. Está disponible en la PlayStore.

Simply Being. La herramienta principal de esta app es la meditación. Permite personalizar la música para empezar con los ejercicios. Además de ser gratuita, está disponible para iPhone, iPad, Windows y Android.

Muy interactivas

¿Cómo ser feliz?. El nombre de esta app parece un juego, y a ratos lo es. Pero también es un test. La puntuación acumulada por los usuarios de la app es de 3,5 (el máximo es cinco), pero la mayoría le da cinco estrellas. La mayoría la considera entretenida. En el test se hacen este tipo de cuestionamientos: “Tus ingresos te permiten...” a) Sobrevivir b) Darme algún capricho c) Vivir sin preocupaciones. Siguiendo ese estilo, se indaga sobre las horas de sueño, los hábitos de comida, la forma de conversar y otros detalles. Está en AppStore.

Happier. Ya tiene un millón de usuarios. Su creadora, Nataly Kogan, ha sido invitada a dar una charla TED. Es posible tener una copia gratis de su libro, Happier Now, si se lo solicita desde la página happier.com. La creadora ha sido entrevistada por Time, por New York Times y trabaja con varias empresas e instituciones para mejorar la autoestima y brindar claves para reprogramar la actitud. “La felicidad consiste en una serie de habilidades que podemos aprender y practicar. No viene del exterior”, dice. Ha escrito un artículo titulado Cuarenta lecciones sobre felicidad para mi yo más joven. La app está disponible para IOS y Android.

The Thought Diary. Esta aplicación utiliza estrategias basadas en la terapia cognitivo-conductual. Permite trazar los patrones de pensamiento y cambiarlos cuando se sienta la necesidad. Es una especie de diario guiado. La app plantea una pregunta o situación y pide que se escriban los pensamientos negativos asociados con esa situación. El reclamo más común de los usuarios está relacionado con la tarea de escribir estos pensamientos. “¿Y si tengo pensamientos positivos?¿También los anoto?”, pregunta uno de ellos. La respuesta es no. Solo se registran los negativos.

Es posible identificar y cambiar las llamadas distorsiones cognitivas para sustituirlas por pensamientos saludables. Esto reduce los niveles de estrés. Lo interesante es que, con el tiempo, se puede llegar a manejar los cambios sin necesidad de utilizar la aplicación.

Para adolescentes

MindShift. Esta aplicación se concentra en la ansiedad y está pensada para adolescentes y adultos jóvenes. Ayuda a quienes se están sintiendo ansiosos a aprender cómo enfrentar sus temores en lugar de buscar salidas falsas.

Permite a los adolescentes entender cómo reconocer y enfrentar las situaciones que generan ansiedad y a manejar los sentimientos que afectan negativamente sus vidas.

La aplicación ha sido desarrollada por anxietybc.com, organización sin fines de lucro asociada al hospital para niños BC, un referente en Canadá.