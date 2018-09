Esperma póstumo: querían ser abuelos pero perdieron a su único hijo

Una pareja británica perdió a su único hijo en un accidente de tránsito por lo que decidieron acudir a un especialista para que retirara una muestra de esperma del cuerpo para cumplir con su anhelo de ser abuelos.

Tras el procedimiento, ilegal para las leyes británicas que exigen un consentimiento escrito por parte del sujeto, la familia viajó a Estados Unidos, ya que buscaban asegurarse que el futuro heredero fuera varón. Como la selección de sexo también está prohibida en el Reino Unido, recurrieron a un costoso tratamiento en California.

"Realizar el proceso para tener un hijo con esperma póstumo es excesivamente raro. Solo lo he hecho unas cinco veces", comentó David Smotrich, uno de los especialistas en tratamientos de fertilidad más reconocidos del mundo.

Sin embargo, la mayoría de estos procedimientos son llevados adelante por mujeres que enviudaron y lo habían planificado con su pareja. En declaraciones al Daily Mail, aseguró que no estaba al tanto de la irregular extracción ordenada por los padres.

Según recordó la administradora Diane Batzofin, a cuatro años del procedimiento, los padres llamaron al consultorio asegurando que era para cumplir lo que su hijo hubiese querido.

El procedimiento aseguró que el bebé en gestación fuera varón, y el nacimiento se produjo en el año 2015, en suelo estadounidense. Los abuelos fueron nombrados legalmente padres del menor, según informó el portal británico.

No se conoció el nombre del especialista que hizo la polémica extracción, quien podría enfrentar un eventual proceso judicial. También podría ser acusada la empresa que almacenó la muestra congelada y la trasladó a los EEUU.

Por su parte, Smotrich comentó: "No estoy aquí para juzgar quién debe ser padre. En este caso, por lo que me dijeron los padres (del difunto), su hijo absolutamente quería un hijo. Me alegré de ayudar para que una historia trágica termine con un final feliz". / Tomado de Infobae.