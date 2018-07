Equipo boliviano arma su robot para la cita mundial

Brayan Gerson Durán Toconas, de Tupiza (Potosí) Adrián Eduardo Vargas Llanquipacha y Jhonn Piter Santa Cruz Estrada (de Sucre) conforman el Team Bolivia, que ha asumido el desafío de competir en la Copa Mundial de Robótica, a desarrollarse del 16 al 18 agosto de este año en la Ciudad de México, evento organizado por la First Global, una entidad internacional consagrada a inspirar a las nuevas generaciones a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

Los tres estudiantes están enfocados por entero en el reto, al punto de postergar su formación educativa en sus respectivos colegios para consagrarse de lleno a la articulación de los prototipos del robot con el que competirán en la cita mundial.

El Team Bolivia afana ocho horas al día para poner a punto los motores, sensores, microcontroladores y otras piezas del ‘kit’ estándar que les envió embalado la organización, como a todos los equipos inscritos en el torneo.

Brayan Durán, por ejemplo, vive y estudia en Tupiza, y hasta hace unos días viajaba a Sucre todos los viernes nueve horas en bus para reunirse con sus compañeros capitalinos y trabajar en el proyecto. Al final de cada domingo empleaba otras nueve horas para amanecer en su ciudad, a fin de no faltar a clases.

“Tuve que pedir licencia en mi colegio por un mes y medio y me mudé a Sucre, a la casa de Eduardo Vargas, para concentrarnos en el desafío. Ojalá me comprendan que esto me apasiona”, dijo Durán, que es el capitán del equipo.

Respaldo de profesionales

Adrián Eduardo Vargas es el desarrollador de software y el portavoz del equipo. Su razonamiento lógico es fundamental en el equipo para crear un robot inteligente. Jhonn Piter Santa Cruz es el responsable del hardware y la mecánica del aparato, además de ser el conductor del robot. Su percepción de los espacios y sus habilidades en el diseño del robot son fundamentales en el equipo.

Por detrás están José Octavio Subirana Revilla, un ingeniero en telecomunicaciones muy comprometido con el asesoramiento al equipo; Luis Fernando Ortiz es uno de los entrenadores, que recientemente obtuvo una maestría en Harvard; y Saíd Eduardo Pérez Poppe, otro entrenador y profesor de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, con una amplia experiencia en el desarrollo de software.

La habilidad hará la diferencia

La temática del mundial es sobre el impacto energético, por lo que el reto para todos los equipos girará en la simulación de suministrar agua o electricidad a una aldea con recursos ecológicos, como la energía solar o la eólica, informó Saíd Pérez.

La organización otorgó una beca al equipo boliviano, que cubre sus pasajes y el ‘kit’ del robot, la fundación Solydes auspiciará en el envío del robot a México y la presencia del quinto miembro del equipo. Bolivianos como Sergio Caballero, Carla Amon y Ximena Rodríguez son los principales precursores de la campaña de recaudación de fondos para el equipo boliviano de robótica.