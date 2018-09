Época de calor: 7 consejos para evitar incendios domésticos

En una época de mucho calor y con jornadas en las que las ráfagas de viento se vuelven intensas, se debe tener mayor cuidado para evitar posibles incendios en el hogar. Aquí te dejamos algunos consejos:

1. Atención a los cigarrillos

Hay personas que acostumbran fumar en la cama y en ocasiones olvidan el vaciado de los ceniceros convirtiendo esta práctica en una de las principales fuentes de incendios en el hogar. Ten mucho cuidado si eres fumador y no bajes la guardia.

2. Los encendedores y fósforos

Es muy común para los niños que juegan con encendedores, fósforos o mecheros. Mantén estos objetos fuera de su alcance. Los niños son, generalmente, causantes y víctimas de incendios.

3. Cuidado con la plancha

Extrema la precaución en el momento en que estés planchando y ten cuidado con no dejar la plancha encendida sobre la tabla de planchar. Sé precavido a la hora de acabar de planchar y no olvides desconectarla del enchufe, tomate tu tiempo y revisa que no hayas dejado conectado este artefacto si vas a salir de la casa.

4. Cuidado si haces un churrasco

Aquí debes tener en cuenta lo siguiente:

a) Evita colocar tu parrilla en lugares expuestos y ten cuidado al momento de avivar el fuego. No lo hagas si hay mucho viento.

b) No descuides tu fuego, mantente siempre vigilante

c) Concluida la faena, tienes que apagar completamente las brasas, esto es muy importante

5. No sobrecargar los enchufes

Es importante conocer la capacidad de las tomas para no sobrecargar los enchufes con aparatos que demandan una elevada potencia, así como hacer revisiones periódicas de las instalaciones por parte de especialistas.

6. Quita la grasa que queda en tu cocina y mantenla limpia

Muchos de los incendios se producen en la cocina, así que es muy importante mantenerla limpia. Es aconsejable limpiar la campana extractora ya que la grasa y la suciedad puede obstruir los conductos. No descuides las ollas y cazuelas al fuego. Y, bajo ningún concepto, eches agua sobre una sartén en llamas para apagarla, solo conseguirás avivar las llamas.

7. Cuidados al salir de casa

Debes tener en cuenta que si vas a salir de viaje de manera prolongada, debes cerciorarte de que estás dejando todo tus aparatos eléctricos desenchufados. No olvides tu toma de gas y si usas garrafa, verifica que esta esté completamente cerrada al igual que las hornillas de tu cocina