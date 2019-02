En la PSA detectaron ‘copie’ de los postulantes al estilo de los agentes secretos

Con auriculares del tamaño de un grano de arroz, con una cámara oculta detrás de un botón y celulares prendidos en el pecho debajo de la polera, entre otros artilugios tecnológicos, cinco postulantes a la PSA (Prueba de Suficiencia Académica) de la Uagrm fueron captados ‘in fraganti’ por las autoridades académicas el fin de semana.

“Este sistema propio de los agentes secretos que se ve en las películas es algo caro y sofisticado, lo que quiere decir que están haciendo un negocio bárbaro a costa de la necesidad de los estudiantes y a costa de la universidad”, dijo Freddy Pérez Chavarría, jefe del departamento legal de la universidad estatal cruceña que detalló que el sábado y domingo se encontró este sistema de fraude para poder ingresar a la universidad. “Mediante celular se despachaba la imagen porque una cámara enfocaba la pantalla con las preguntas y del otro lado la recibían (la imagen) para después mandar las respuestas por el auricular”. Pérez también dio cuenta de otro sistema más moderno con una cámara diminuta disimulada en un botón y de un micrófono para comunicarse por si surgían dudas, todo con sistema de Wifi.

El primer caso encontrado se dio con una joven que estaba nerviosa a punto de terminar el examen. “Fue una señorita que indicó que había pagado Bs 4.900. Los otros indicaron que, dependiendo de la carrera, le cobraron desde $us 1.500 a 2.500. Están haciendo un negocio, por eso pedimos al Ministerio Público que se dé con los autores intelectuales, porque son otros actores que no se ha citado ni se los ha agarrado”.

En el departamento legal de la Uagrm informaron que ya sentaron dos denuncias, lo hicieron los padres de familia de los estudiantes que se sienten estafados y si se confirma que funcionarios de la universidad están involucrados la casa de estudios superiores se sumará a estas denuncias por el delito de corrupción. Aparentemente las denuncias son contra un supuesto ayudante de cátedra, y otro que aún no se ha confirmado qué cargo tiene.

También hay dos estudiantes con beca trabajo que estaban comprometidos en algún tipo de trampa, pues se encargaban de proteger para que no se descubra a los que se copiaban. Esos dos ya están a merced del tribunal de justicia moreniano para que defina su castigo.

Mientras que a los estudiantes encontrados haciendo fraude ya se les anuló la PSA 2019 y tampoco podrán postularse a ninguna universidad pública en el sistema nacional. “Que sirva como una advertencia para otros estudiantes para las PSA que vienen, que se abstengan a aceptar esta situación porque van a ser perjudicados”, sentenció Pérez.

Sobre el tema, el responsable de admisión estudiantil, Pablo Suárez, reconoció que este año el fraude estudiantil ha superado el ingenio de otros años. “Todo esto es una inversión y deben estar cobrando muy buen dinero”.

Por eso, desde el sábado en la tarde se dispuso guardias hombres y mujeres para que revisen minuciosamente a los postulantes y que toquen incluso los botones, pues ya no basta la simple revisión de las mochilas. “Si son más sofisticados, tenemos que ser más minuciosos”, concluyó.

En total se decomisaron cinco artefactos y extra micrófonos no descartan que pueda haber estudiantes que hayan logrado salirse con la suya. “Encontramos a uno y a partir de su teléfono encontramos conversaciones con otros estudiantes, incluso sus boletas, entonces ya sabíamos que el domingo iban a venir dos más, con ellos fuimos directo y hoy (ayer) está previsto que aparezcan 15 más”, comentó Juan Carlos Gonzales, asesor legal.

Hoy sale la lista de aprobados

Ayer fue el último día de prueba y se estima que unos 25.000 postulantes rindieron la prueba. A estas alturas el centro de cómputo está procesando las notas y de acuerdo a las ponderaciones y a los cupos hoy a mediodía se sabrá quiénes lograron su ingreso a la Uagrm. “Se tiene que ir sacando las notas más altas y acomodando según los cupos por carreras. Pero en estos últimos años no se han cubierto los cupos, siempre quedan carreras con espacios. La demanda es alta (25.000 postulantes), pero ¿cómo es posible que estos no puedan llenar los 7.500 espacios?, la respuesta es que no salen preparados del colegio y prueba de eso es que apelan al fraude”, concluyó Suárez.

Para saber

DOS PRUEBAS MÁS

Dentro de dos semanas se tomará dos exámenes, uno de carreras técnicas y otro de tres licenciaturas que se van a ofertar de manera virtual (Contaduría, Derecho e Informática).

OTRA PSA

Habrá otra PSA a mediados de año para las carreras semestralizadas. Será en julio.

REPECHAJE

Solo si hay un porcentaje significativo de postulantes que quedan fuera el rector o el vicerrector ponderan la posibilidad del repechaje.