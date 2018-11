En la Alcaldía cruceña ven inviable el seguro si no se dota de ítems y dinero

Raúl Hevia, asesor de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio cruceño, reveló a EL DEBER que en los encuentros convocados por el Ministerio de Salud para llevar adelante la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS) se han escuchado propuestas, ha hecho observaciones y ha planteado la necesidad de contar con recursos económicos adicionales, así como con 1.040 nuevos ítems para hacer funcionar los hospitales del primer nivel, caso contrario no tendrían la capacidad para atender a la gente.

Hevia señaló que personeros del ministerio del ramo quedaron en venir esta semana a Santa Cruz a dialogar con el gobierno municipal sobre el tema. “Esperamos que aparezcan porque si no atienden el pedido que hemos realizado en cuanto a recursos humanos y económicos, el gobierno municipal no tendría las condiciones de poder acceder al SUS. Estamos hablando de 1.040 ítems que se necesitan en el primer nivel. Tenemos hasta fin de mes para que ellos accedan a conversar con nosotros y entablar las negociaciones, pero si no vienen y si no hay un acuerdo, cómo vamos a implementar el seguro si no tenemos recursos humanos, es imposible”, expresó.

Médicos en Cochabamba

Representantes del Colegio Médico Nacional y sus filiales departamentales celebrarán este viernes en Cochabamba un consejo para analizar la implementación del SUS y para tomar medidas de hecho a escala nacional si no son oídos por las autoridades del Gobierno nacional.

El encuentro se iniciará a las 9:00 y durará todo el día, dijo Henry Montero, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, entidad que esta semana inició las movilizaciones con un paro local que se cumplió el lunes como protesta por la forma en que se quiere aplicar el SUS y, además, por la detención preventiva de la cirujana Isis Llápiz dentro de un presunto caso de mala praxis.

“Tenemos la predisposición de sentarnos con el ministro de Salud para trabajar técnicamente, sistematizar esas demandas que recogió de algunas organizaciones sociales, ver la viabilidad del seguro y explicar con la mayor sinceridad a la población qué les cubrirá el SUS para no crearle falsas expectativas”, indicó Montero.

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, invitó a los médicos a presentar una propuesta de implementación del SUS. Según Montero, la invitación no ha llegado oficialmente a ellos, por lo que no se descarta que en la cita de Cochabamba se decrete un paro nacional de 48 horas.