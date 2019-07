En el sistema público se podrá hacer cirugías a corazón abierto en adultos

El sueño de tener una bomba de circulación extracorpórea se materializó en tiempo récord (la campaña se inició el 12 de junio, el 19 se consiguió reunir el dinero y ayer, 22 de julio, se entregó el equipo).

La máquina, que costó $us 120.000, consta de una bomba que cumple la función del corazón, y un oxigenador, que hace la función de los pulmones. Se logró gracias a las gestiones del padre Mateo Bautista y las incansables Damas Argentinas. Como bien dijo el sacerdote, un par de llamadas y visitas bastaron para que los bancos Bisa, Mercantil Santa Cruz, Económico y Ganadero dijeran que sí a la solicitud para juntar el dinero.

“A partir de octubre o noviembre estaremos usando esta má- quina y haciendo operaciones como bypass, cirugía de válvula, cirugía de aneurisma aórtica y correcciones de malformaciones cardiacas. Queda el desafío para hacer un trasplante de corazón, que nos hemos propuesto realizar el próximo año”, resaltó el gobernador Rubén Costas, que acudió al acto de entrega oficial.

Los problemas cardiacos son la primera causa de consulta externa en el hospital San Juan de Dios, originados por la hipertensión arterial, principalmente. Según Marcelo Cuéllar, director del nosocomio, el año pasado se colocaron 57 marcapasos, lo que significa que aproximadamente se coloca uno a la semana.

El primero del sistema público

“El tema cardiovascular es la primera causa de muerte dentro de las enfermedades no transmisibles. Todos los días aparecen pacientes; estimamos que entre el 20 y 25% de estos que presentan problemas cardiovasculares requieren sí o sí de un procedimiento quirúrgico.

Con esta donación conseguiremos hacer cirugías cardiacas y el San Juan de Dios será el único hospital del sistema público de Santa Cruz que va a tener este servicio”, resaltó satisfecho el director del Sedes, Marcelo Ríos. Según el director del San Juan de Dios, los temas coronarios se están resolviendo con angioplastías, pero lo que no se puede corregir por cateterismo hay que hacerlo por la vía quirúrgica, posibilidad que ahora sí existe gracias a este equipo.

“Las patologías valvulares son problemas mucho más frecuentes que el coronario.

Los pacientes con este inconveniente actualmente no tienen acceso a cirugía cardiaca para realizarse en el sistema público. Solo existe en la seguridad social y en los hospitales privados. El hospital de niños hace cirugías, pero solo por patologías congénitas”, explicó Cuéllar.

El galeno especificó que los famosos bypass tienen que hacerse con cirugía cardiaca y para ello se utiliza esta bomba.

“Esta cirugía se hace a corazón abierto, por lo tanto, este tiene que estar paralizado y la máquina hace las veces de corazón y de pulmón, oxigenando la sangre y haciéndola circular.

Luego se despierta el corazón para que su sistema autónomo vuelva a funcionar. “Para toda cirugía a corazón abierto o bypass coronario esta máquina es indispensable, para operar no podemos trabajar con el corazón funcionando”, recalcó.

La inversión

Si bien las cuatro entidades bancarias donaron en total $us 100.000, los restantes $us 20.000 se consiguieron con donaciones mediante sobres, alcancías y la venta de libros de la autoría del padre Mateo. Pero la bomba no funciona por sí sola.

Requiere de equipo complementario que va a correr por cuenta de la Gobernación que va a poner la contraparte de Bs 4.769.793 (poco más de medio millón de dólares). De los cuales se desprenden Bs 2.220.943 en equipo complementario y Bs 2.548.850 para equipo posquirúrgico.