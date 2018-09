En Shadow of the Tomb Raider destacan la historia y narrativa

En Shadow of the Tomb Raider se le ha dado un fuerte enfoque a la historia que resulta bastante interesante, ya que logra enganchar a los jugadores gracias a sus elementos culturales, narrativa de ritmo constante y sobre todo a los personajes que cuentan con gran carisma.

Todo comienza un par de meses después de los eventos de Rise of the Tomb Raider con Lara Croft viajando al sur de México para seguir con las investigaciones de su padre, pero las cosas se complican cuando descubre que Trinity está en búsqueda de la misma reliquia Maya para usarla con fines peligrosos.

El nuevo hub principal es la legendaria ciudad de Paitití, que ofrece un amplio espacio que luce vivo gracias a los personajes complementarios que forman toda una comunidad, y el lugar se conecta con otros hubs y regiones que se irán desbloqueando al ir avanzando en la historia.

Para saber

El título de acción y aventura con una clasificación PEGI para mayores de 18 años, puede comprarse ya para Xbox One, incluida Xbox One X, y PlayStation 4 por $us 82, y por $us 71 en su versión para PC Windows y Steam.

Desde su creación en 1996, la saga Tomb Raider ha vendido más de 67 millones de juegos en todo el mundo.

La aventura original inspiró una de las adaptaciones cinematográficas de más éxito de la historia, la protagonizada por Angelina Jolie, y otra en 2013, protagonizada por Alicia Vikander.