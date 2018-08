El sur se va hoy, pero se renueva el viernes y sigue el horario de invierno

Un aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene la alerta de prioridad naranja por el ingreso del frente frío que llegó al finalizar el domingo y que continuará hasta hoy, con una mínima de ocho grados centígrados (en las primeras horas de la mañana) y una máxima de 17°C. Los descensos bruscos de temperatura, probables heladas blancas (escarcha) y tormentas eléctricas se darán principalmente en las provincias Vallegrande, Caballero y el sur de Cordillera.

Si bien el miércoles y el jueves habrá un respiro (las temperaturas subirán hasta los 28 grados) solo será para que el viernes se renueve el sur que azotará con ráfagas de viento de hasta 80 km/h.

Sigue el horario de invierno

Por todo esto, las clases en los colegios tanto privados, fiscales como de convenio se mantienen en el horario de invierno hasta nuevo aviso, así lo hizo conocer Salomón Morales, de la Dirección Departamental de Educación (DDE), que gracias a la coordinación con el Senamhi envió un informe al Ministerio de Educación informando de que en Santa Cruz se va a mantener el horario de invierno, velando por la salud de los colegiales.

Eso implica media hora de retraso en el horario de ingreso en el turno de la mañana y adelantar por media hora la salida de los estudiantes del turno de la tarde. Esta situación se mantendrá inalterable hasta que finalicen los fríos y la DDE lance otra instructiva.

Vientos que asustaron

Nelson Alborta, gerente de Operaciones de CRE, informó que

atendieron 350 emergencias, 250 de las cuales ocurrieron al finalizar la tarde del domingo cuando se incrementó la fuerza del viento (70 km/h). “Los casos más graves fueron en Pailón (caída de una antena de radio), avenida Paraguá y en el Urubó (caída de poste), pero todos los casos fueron atendidos por nuestros equipos de emergencia con prontitud. Las razones de los cortes se deben a la caída de letreros, gigantografías de lona, árboles y ramas que afectaron el tendido eléctrico”, manifestó Daniel Castro, comunicador de la CRE.

El reporte más reciente de ayer da cuenta de 15 emergencias que ya fueron atendidas.

Vuelos con precaución

En Viru Viru no hubo reporte de retraso de vuelos, pero sí trabajo con mucha precaución, mientras que se reportó que los vuelos comerciales en Sucre sufrieron demoras por el mal tiempo.

para saber

El clima para hoy

La temperatura mínima será de 80 C y la máxima de 170 C. los vientos serán de 15 km/h y el jueves ascenderá levemente, siendo 110 C la mínima y 210 C la máxima. Los vientos bajarán de intensidad.

Riesgo agropecuario

Se podría dar por bajas temperaturas que provocarían el fallecimiento de crías de vacunos y pérdida de producción de hortalizas, especialmente en los valles mesotérmicos.