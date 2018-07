El reto viral de bajar de un auto en movimiento ya provocó varios accidentes

Bajarse de un automóvil en movimiento no debería ser una buena idea nunca, pero es el reto viral del momento. El desafío se trata de descender del vehículo en una carretera o calle para bailar la canción 'In My Feelings' de Drake.

Aquí puede ver algunos casos que resultaron bien:

Pero se trata de una peligrosa conducta que ya ha provocado varios accidentes como este, de un hombre que es atropellado por un automóvil que venía en sentido contrario mientras bailaba en plena calle.

Las autoridades de Tránsito de los Estados Unidos lanzaron un comunicado el fin de semana advirtiendo el riesgo de asumir esta conducta.

“Bajarte de un vehículo en marcha o saltarte las vías de tráfico para demostrar que puedes bailar es algo estúpido y peligroso para ti y para los que te rodean. Hay un momento y un lugar para todo"; advirtieron.

Este es otro ejemplo del riesgo de realizar este reto viral:



Por si quedaban dudas aquí vemos un compilado de las veces en que resultó mal salir del auto en movimiento nada menos que para bailar.