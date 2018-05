El punto negro de WhatsApp que bloquea el móvil al tocarlo

Si el usuario pulsa el círculo negro de WhatsApp, el dispositivo móvil se colgará. La solución es tan sencilla como cerrar la aplicación o cambiarla. En ese mismo instante todo volverá a la normalidad.

Se trata de una ‘broma' que ya se volvió viral, cuyo objetivo es bloquear tu teléfono. En el mensaje se ve un círculo negro y una advertencia ‘Don't touch here' (no toques aquí), que al hacerlo ‘cuelga’ el teléfono.

El mecanismo es sencillo, según explica el portal Xatakandroid, consiste en que al pulsar la opción se liberan al mismo tiempo una cantidad de caracteres que la aplicación es incapaz de procesar, por lo cual colapsa.

De hecho, el círculo negro también funciona en Telegram o Instagram, aunque no en iOS.

Lo fundamental es comprender que no se trata de ningún virus, por lo que no se debe caer en alerta. Es una cadena que sirve de ejemplo de que las redes sociales todavía tienen trabajo por delante si quiere acabar con el SPAM y las cadenas.



Encuesta sobre Facebook



La mayoría de los usuarios estadounidenses de Facebook se mantienen leales a la red social, pese al escándalo de la filtración de más de 87 millones de datos, según encuesta de Ipsos publicada por la agencia de noticias Reuters.



El escándalo tras conocerse que Cambrigde Analytica compró estos datos en época electoral, llevó al presidente de la red, Mark Zuckerberg, a un interrogatorio por legisladores estadounidenses.



La encuesta de Ipsos desveló que aproximadamente la mitad de los usuarios no cambiaron la frecuencia con la que usaban el sitio, y otro tercio dijo que ahora usan más las red social. El tercio restante fue el que se alejó de la red.