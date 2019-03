El polémico documental sobre Michael Jackson se verá mañana

El estreno del documental de HBO Leaving Neverland, a principios de mes, generó revuelo en todo el mundo, pues volvió a poner ante la opinión pública las acusaciones contra Michael Jackson de abuso sexual contra menores. Sin embargo, en esta oportunidad la filmación, narrada en primera persona, por dos de las supuestas víctimas, ha tenido connotaciones mayores para la imagen del artista fallecido en 2009.

Los dos capítulos que forman el documental, y tienen una duración de dos horas cada una, fueron transmitidos para la audiencia de habla inglesa el 3 y 4 de marzo, respectivamente.

En Latinoamérica se podrán ver mañana a las 19:00 y 22:00 (HB), también por el canal HBO, con el nombre de Dejando Nerverland.

La producción fue dirigida por Dan Reed, quien explicó en varios reportajes que su intención fue dar voz a las acusaciones que se rumorearon por décadas. Además, junto a los dos protagonistas del documental, Wade Robson y James Safechuck, se sentó en el set de grabación de Oprah Winfrey para hablar de la pederastia y sus implicaciones en la vida de quienes padecen este abuso.

La narración es cruda y sin censura, acerca de los detalles en los episodios que Robson y Safechuchk pasaron junto a Jackson. En él también participan sus familias y cuentan desde su punto de vista lo que a ellos les tocó vivir en esos años, sin sospechar lo que puertas adentro o en los viajes con el artista sucedía con sus hijos.

Las repercusiones

Una de las primeras repercusiones fue la reacción de la familia, que a través de sus abogados anunció una demanda contra HBO por más de $us 100 millones. Ellos alegan que la compañía viola una claúsula de no desprestigio firmada en los 90.

Otra de las reacciones vino de parte de importantes cadenas de radio de Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda, que excluyeron la obra de Jackson de su programación habitual.

Un hecho, que afecta a los dueños del rancho Neverland, es la depreciación de más del 70% de la propiedad. En venta desde 2015, el rancho está valuado en $us 100 millones y en la actualidad las ofertas solo llegan a $us 27 millones. El propietario actual la compró en $us 88 millones, a fines de los 90.

Los Simpsons también vetaron al artista, pidiendo el retiro del capítulo de la serie donde participó Jackson. James L. Brooks, su productor ejecutivo, pidió a Fox dejar de emitir el episodio en el que el cantante dio su voz a León Kompowsky, un personaje que conoce a Homero en un hospital siquiátrico.

Oprah Winfrey, también mostró su postura y decidió salir de su retiro temporal para grabar un programa especial, titulado After Neverland. En él la presentadora tuvo como invitados al director y los protagonistas del documental para conversar sobre la transcendencia de la pedofilia en las víctimas.

En medio de este panorama, no faltaron los defensores del artista, especialmente en Inglaterra, donde salieron a protestar y recaudar fondos para hacer una campaña que ayude a lavar la imagen de Jackson.