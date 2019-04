El nuevo reto de las ‘cholitas escaladoras’: aprender inglés

Su lengua materna es el aimara, aprendieron a hablar español para vivir y progresar en El Alto y ahora están asistiendo a clases de inglés. El reto no las amilana, estas mujeres están hechas de coraje, no por nada han conquistado picos como el Huayna Potosí (en donde se ganan la vida como guías de montaña) y el Aconcagua, con todo y polleras de por medio.

My name is Lidia (Mi nombre es Lidia). Es lo primero que aprendió a decir Lidia Huayllas, una de las famosas ‘cholitas escaladoras’, que esta vez están ante un nuevo reto: aprender un nuevo idioma. La embajada de EEUU les allanó el camino hasta la Fundación Lengua. Como mujeres de montaña, la opción de aprender inglés complementa a la perfección su oficio. Por eso dos veces por semana toman el minibús desde El Alto, cada martes y jueves, de 15:00 a 17:00, para acudir a clases.

Por el momento asisten Lidia Huayllas, Dora Magueño, Cecilia Llusco y Elena Quispe. Analía Gonzales, que ya tiene cierta base de inglés, se va a incorporar dentro de poco.

“Es bien necesario saber otro idioma, cuando era más joven no tenía esa posibilidad, trabajaba para mis hijas, para hacerlas estudiar, y ahora que las chicas crecieron quiero hacer de todo lo que me perdí”, cuenta Lidia, que a sus 53 años está llena de planes y de metas.

“El inglés es un poco difícil, al menos para mí, que ya no tengo la mente muy fresca, pero es como siempre digo, querer es poder, voy a tratar de aprender. Estoy haciendo muchas cosas recién, hace poco me gradué de modelaje de cholita. Mi vida se está volviendo más interesante, quiero estudiar, ir a todas partes, cosas que no hice por falta de oportunidades y de tiempo”, revela Lidia, una mujer muy cándida a quien la vida sacrificada no le ha borrado la sonrisa ni le ha arrebatado el buen humor.

La meta de ir al Everest está en pausa, no ha aparecido auspicio todavía, pero eso no las desanima. “Tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados, siempre vamos a estar insistiendo, ¡buscando financiamiento para ir al Everest!”, concluye.

Los benefactores

La embajada de EEUU ha venido haciendo en el último tiempo actividades de empoderamiento de mujeres y las cholitas escaladoras fueron parte de estos eventos. Cuando ellas manifestaron su interés en el conocimiento del inglés, las apoyó haciendo el contacto con una fundación educativa que les da las clases.

“Es un reto tanto para ellas como para nosotros, tomando en cuenta que su lengua materna es el aimara. El inglés sería una tercera lengua. En principio estuvieron nerviosas, pero ya se están soltando, aquí les hemos diseñado un curso específico”, explica Freddy Sepúlveda, de la Fundación Lengua, pues las famosas escaladoras aprenderán inglés básico los primeros tres meses y si pasan esa primera barrera, la siguiente será un año más de capacitación.