El misterio cumple 50 años, ¿Quién mató a Robert F. Kennedy?

El 5 de junio de 1968, Bobby Kennedy, como era conocido el senador de Nueva York de tendencia de izquierda, fue herido con tres balas que acertaron en su brazo izquierdo, pierna derecha y cuello tras dar un discurso en Los Ángeles, California. En las primeras horas del día después perdió la vida en el hospital Buen Samaritano, tenía 42 años.

50 años después, su hijo Robert Kennedy Junior, pidió que se reabriera la investigación sobre el asesinato. El motivo es que un informe de autopsia reveló que su padre recibió un disparo a quemarropa por la espalda, sin embargo, Sirhan estaba de pie frente al senador cuando perpetró su atentado.

El pedido lo realizó en una entrevista con The Washington Post, en las que dio a conocer que las teorías iniciales sobre la muerte de su padre eran inexactas y requieren ampliar la investigación.

“A Kennedy le sale sangre por los oídos”

El periódico EL PAÍS de España, entrevistó recientemente a Boris Yaro, un fotógrafo que que tomó la foto histórica de Robert F. Kennedy agonizando.

"En ese momento, Kennedy empezó a caer al suelo lentamente. La gente gritaba. Yo intenté abstraerme del ruido y concentrarme en la foto. Me acerqué con la cámara. Quería luz natural. En los sesenta eso era muy importante”, relató.

La muerte y el sospechoso

Ese 5 de junio el palestino Sirhan Sirhan, condenado a cadena perpetua, descargó tres balas de un revólver calibre 22 al senador Kennedy, poco después de haber ganado las primarias de su partido, en el Hotel Ambassador de Los Angeles.

El 3 de marzo de 1969, ante el tribunal de Los Ángeles, California, Sirhan admitió ser el autor del asesinato. Aunque su abogado, Lawrence Teeter, afirmó que Sirhan se hallaba en estado hipnótico.

El periodista Dan E Moldea, escribió varios artículos sobre los motivos y las circunstancias que llevaron a Sirhan a cometer este acto.

Carrera política

A lo largo de su carrera política, ocupando el cargo de fiscal general, senador y precandidato presidencial por el Partido Demócrata, el hermano menor del expresidente asesinado John Kennedy, se destacó por su lucha en contra de los prejuicios de la época por raza, credo o religión.

La noche anterior su atentado, como preludio de lo que iba a pasar dirigió a sus seguidores un mensaje: "Lo que necesitamos en los Estados Unidos no es división, lo que necesitamos en los Estados Unidos no es odio, lo que necesitamos en los Estados Unidos no es violencia o anarquía, sino amor, sabiduría y compasión hacia los demás, y un sentimiento de justicia para aquellos que aún sufren dentro de nuestro país, ya sean blancos o negros.”

