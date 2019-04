Toma uno: una pareja desayuna en un local por el canal Isuto y un joven de la calle deambula con cara de tener hambre, intenta acercarse a pedir comida a algunas mesas y en todas es rechazado.

Toma dos: la pareja le hace señas para que se acerque, el joven lo hace con recelo y timidez, por miedo de que lo expulsen del local. Toma tres: Descalzo, sucio y despeinado es invitado a sentarse a la mesa, elegir algo del menú y comer junto a la pareja.

El gesto que se concretó en el tercer acto marcó la diferencia en el día del joven de nombre Abraham. No es muy común que alguien invite a sentarse a su mesa y comparta con una persona en situación de calle. La pareja, que en realidad son Carlos Serrano y Flavia Drpic, se hizo famosa en cuestión de minutos, no porque ellos lo hayan buscado, sino porque una testigo los fotografió y subió la anécdota al muro de Facebook de ¿Alguien Sabe?

“¿Alguien sabe el nombre de estas personas? Creo que merecen ser nombrados como cruceños de oro. Si alguien los reconoce díganles que son personas maravillosas y que hace falta más gente como ellos en nuestro país”. Dice parte del relato de Patricia Lovera, quien propició el dato viral.

Las redes sociales dieron en un dos por tres con los protagonistas de la historia. Casi de inmediato identificaron a Carlos y a su novia. Su perfil de Facebook dice que es preparador físico del Comando de la Policía, influencer de nutrición, fundador de la Asociación Cruceña de Street Workout Calistenia, instructor de kick boxing y rescatista de jóvenes en adicciones de drogas y alcohol. Ella no se queda atrás, es atleta, campeona en vallas. Con un par de clicks fue fácil dar con Carlos. La información y un ubicador nos llevó hasta el gimnasio Calistenia Bolivia Street Workout, atrás de la universidad Nur.

¿Le sorprendió que alguien los fotografiara e hiciera público el gesto con el joven indigente?

No me percaté de que alguien sacó fotos. La noticia me llegó cuando mis amigos me la mandaron por WhatsApp. Este tipo de acciones no se presume, no se las hace por querer ganar protagonismo. Si la gente lo valora o lo nota, bien, pero más que todo me gustaría que la gente entienda que tiene la posibilidad de cambiarle el momento a una persona con pocas cosas. Yo no he gastado más de Bs 50 en él. Es más fácil darles algo de comida, pero sentarse a charlar, compartir ese momento, aunque no lo tenías planeado... eso está dentro de las posibilidades de cualquiera.

Por mi parte, hace un buen tiempo tomé el hábito de no dar plata, el cruceño cree que ayuda regalando un quinto; sin embargo, al dar una moneda, por más que sea de muy buena voluntad, termina fomentando alguna adicción. Mayormente los que están en situación de calle tienen alguna adicción y la moneda la van a gastar en comprar droga, no en alimento.

¿Qué lo movió a invitar al joven a sentarse a su mesa?

Me cautivó que pidió en varias mesas y solo consiguió que el guardia lo quiera sacar. Se notaba que tenía hambre. Ofrecerle un desayuno no era algo que estuviera fuera de mis posibilidades. Entonces le dije que no le daba dinero, que la plata se trabaja, pero que podía darle alimento. No quería sentarse, decía “el guardia me va a sacar” y como qué, vino el mesero con ademán de querer sacarlo, pero yo lo tranquilicé, le pasamos la carta y no sabía ni qué pedirse. Mi corteja le dio una mano en eso, terminó pidiéndose un sándwich de pollo y mientras esperamos que esté listo su pedido, lo conocimos un poco.

¿Qué le parece que el tener un gesto amable sea tan raro como para volverse noticia viral?

Creo que lo que les vale a ellos (las personas indigentes) como a cualquiera, es el momento. Yo he visto a gente que les da algo y se va y creo que eso está vacío.

Una vez en Burger King vi a unos chicos afuera, estaba lloviendo, pedían quintos y no los dejaban entrar. Un ‘pelau’ los metió y les dio la opción de pedirse algo, aunque ellos no sabían qué pedirse, solo decían hamburguesa. Cuando se las trajeron él se sentó a comer con ellos un rato, en sí les regaló el momento. Es eso lo que le hace falta a cualquiera, tener un momento diferente en el que alguien te brinde un afecto. Sentarse un rato, charlar, reír, conocerlo y que me conozca, y que él pueda estar en un lugar donde no lo dejan estar normalmente creo que le dio un poco de fe a Abraham, así me dijo que se llamaba. Supuestamente vende chicles, pero él era del canal, estaba descalzo y flaquito. No estaba drogado, estaba sano y tenía hambre.

¿De qué charlaron?

De cómo es la vida ahí, a ratos otros pasaron a pedir dinero y me contó acerca de ellos, parece que eran de la misma zona, se ve que el ‘pelau’ era noble. Tampoco llegamos a hablar por qué terminó viviendo en la calle.

En su perfil dice que usted es muchas cosas, entre otras, preparador físico del Comando de la Policía...

Ya vamos por cuarto año de convenio. La finalidad es el cambio de mentalidad, porque el policía puede estar bien físicamente con ética laboral y en conocimiento acerca de enfermedades que puede adquirir por una mala alimentación. Vienen porque por su estilo de trabajo necesitan un entrenamiento funcional para estar preparados para cualquier cosa como subir una barda, correr... igualmente los bomberos en algún momento han venido.

Este lugar no parece un gimnasio convencional...

Yo antes pasaba clases en la calle y no cobraba, mientras yo me entrenaba les enseñaba a mis amigos y como en esta ciudad la publicidad se hace de boca en boca de pronto llegamos a ser unas 100 personas por noche. Entrenábamos, por la zona de mi casa, atrás de la Casa del Camba del segundo anillo. Así fuimos los pioneros del entrenamiento callejero (streek workaout) y lo hacíamos con lo que sea. Gracias a eso entré a la televisión cuando se formó el grupo del programa Esto es guerra. Así también nació Calistenia Bolivia SRL que ya tiene cinco años, ya no nos ejercitamos en la calle, lo hacemos en este local por la Banzer.

¿Y qué hay con lo de rescatista de jóvenes?

Cuando iniciamos bajo cuatro paredes vino como administrador un pastor que empezaba su propia iglesia, es amigo de mi socio Leonardo Velarde. Él ‘pastoreaba’ jóvenes y su mayor enfoque era rescatar a los que estaban en adicciones y alcohol. Se llama Luis David Rojas. Después de dos años necesitó su propio espacio y ahora lo hace en su iglesia Bethel que está cerca de aquí y trabajamos en conjunto.

¿Cómo se logra el rescate?

Lo primero que hay que hacer es sacar a esa persona de su entorno tóxico y ¿cómo lo podés distraer? Con deporte. Calistenia Bolivia le da ese tiempo diferente en donde puede entrenar, pero (aclara poniendo énfasis con la voz) lo que cambia a una persona de su mal estilo de vida es Dios.

Entre el deporte, el estilo de vida sano y la predisposición, hay gente que cambia rápido, aunque a veces no. La persona va a cambiar cuando tome la decisión y deje que Dios toque su vida. Soy católico, practicante, pero no enfatizo en la religión, porque la gente se bloquea y la idea es ayudar al que tiene un problema, las drogas es un asunto que hay que tratar con pinzas.

¿Qué tiene que hacer el que reconozca que tiene un problema de adicción?

Venir aquí, hablar conmigo, yo luego lo derivo al pastor que es quien toma la decisión. Él trabajó conmigo casi por un año para cambiarme, me alejó de un estilo de vida parrandero, de cigarro, alcohol y en síntesis de excesos. He tirado casi 10 años de mi vida de aquí para allá, tomando malas decisiones y me volvió un tipo íntegro y sano. Otras personas tardaron tres meses, cada caso es único y nadie es igual.

No es que tenés que venir a pagar, incluso si llega una persona que lo necesita y no tiene, no le cobramos ni la inscripción del gimnasio, el fin es que cambie. Eso sí, hay condiciones, no es que pueden venir a vernos la cara de tontos, se tienen que someter a un test de drogas una vez al mes y si sale positivo no puede volver ni hacer perder su tiempo al pastor. Claro que se le da siempre una oportunidad al error, pero no más. Hay gente que se termina yendo, pero otros se quedan.