El hombre con las uñas más largas del mundo decide cortárselas

Shridhar Chillal, el hombre que inscribió su nombre en el libro Guinness de los Récords por ser la persona con las uñas más largas de todo el planeta, decidió dejar atrás esta etapa de su vida y decidió cortar sus uñas por primera vez, después de 66 años.

De acuerdo con 20 Minutos, las uñas de Chillal, que alcanzaron casi los dos metros, serán expuestas en el museo de la curiosidad de la ciudad de Nueva York.

Chillal, dejó de cortarse las uñas de su mano izquierda desde sus 14 años y se desempeña como fotógrafo. En diferentes entrevistas ha confesado el grado de dificultad que ha tenido que sortear por el hecho de no cortarse las uñas de su mano izquierda, sin mencionar la incomodidad que le traía con el diario vivir.

Te puede interesar:

Shridhar contó que sus uñas eran extremadamente frágiles y que tenía que tener mucho cuidado con ellas, en especial cuando dormía.

"No me puedo mover mucho, así que cada hora y media me despierto y coloco la mano en el otro lado de la cama", relató en una entrevista, antes de que se cortara las uñas.