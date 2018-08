El fútbol que transformó al árbitro

No hay árbitros en los partidos de fútbol que organiza el Centro Cultural San Isidro. En lugar de eso, los jugadores se reúnen y establecen reglas que a veces no tienen que ver estrictamente con el juego. No quieren que haya en la cancha alguien que imponga reglas, que sea, en palabras de los creadores de esta metodología, un opresor del juego.

El fútbol ha sido convertido por el Centro Cultural San isidro en una herramienta de inclusión que le ha mostrado tarjeta roja al árbitro y ha extendido un ‘cheque en blanco’ a los jugadores. Curiosamente, no siempre gana el juego quien más goles mete. Antes del partido, ambos equipos se reúnen y deciden qué reglas van a seguir. En ese acuerdo se pueden asignar puntajes a los goles. Un gol puede valer diez puntos, por ejemplo; las muestras de solidaridad otros diez, y las muestras de amistad, otro tanto. Por supuesto, los equipos tienen que ser mixtos. El árbitro ha sido convertido en un mediador. No impone, facilita la resolución de cualquier situación que pueda producirse durante el juego.

En varios lugares

Esta metodología ha sido llevada a varios municipios e incluso a otros departamentos. El fútbol, transformado en una herramienta para reflexionar y practicar la inclusión, tiene el nombre de fútbol social. Se dialoga sobre pandillas, autoestima, motivación y abandono escolar, explica Fernando Figueroa, uno de los motivadores de este deporte inclusivo. En La Paz, en Cochabamba, en El Alto, a orillas del Lago Titicaca, en Guarayos, el fútbol social tiene su escenario.

Son tres los momentos de aplicación de la metodología. Primero se organiza el equipo. Niños, jóvenes y mayores lo arman y definen las reglas.

Quizá acuerden que el gol de las mujeres tenga una puntuación mayor. El segundo momento es la vivencia en la cancha. Se empieza a driblar, a ayudar, a mostrar juego limpio y cumplimiento de las reglas acordadas. El mediador solo observa.

En el tercer momento se reflexiona sobre las reglas acordadas, se debate si se las respetaron y es frecuente que los mismos jugadores cuestionen si las han cumplido.

El diálogo sobre equidad de género, derechos humanos, participación ciudadana y otros temas se realiza en este momento.

Hasta ahora, desde 2005, responsables como Juan Pablo Sejas, Pablo Amador y Fernando Figueroa han capacitado a 170 profesores de varias unidades educativas. Algunos profesores preguntaban cómo se podía evaluar valores con una materia como Educación Física. Fue una oportunidad de oro para los instructores, porque el deporte es la herramienta básica para discutir esos temas. Se está pensando en llevar la metodología a Guarayos y Warnes: un tiro libre largo contra la exclusión.