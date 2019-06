El enojo cómo usarlo a tu favor

Fue invitada por la Asociación Nuevos Pasos para compartir sus conocimientos sobre comunicación no violenta con matrimonios, madres de niños con cáncer y distintos grupos.

La docente española Lin Pérez Calvo lleva más de dos semanas en el país ‘evangelizando’ acerca del potencial del enojo, al que ella denomina un regalo, por ser síntoma de inconformidad y de necesidades insatisfechas, pero también enfatizando en la importancia de una correcta traducción de esa emoción. Asimismo, aborda el errado concepto de empatía que tiene mucha gente, ese que incluye, muchas veces inconscientemente, diagnósticos, consejos, juicios y etiquetas, elementos inconfundibles de una comunicación violenta que distancia a uno del otro.

¿Son tiempos de estigmatización de las emociones?

Es porque nos mostramos vulnerables como seres humanos, como seres débiles. Por ejemplo, si una mujer quiere afecto, se dice que es sentimental, pero no, es una necesidad universal. No debería ser negativo, se trata de conectar con los sentimientos. Toda sensación desagradable está diciendo que algo falta.

Se cataloga el enfado como causa de ciertas enfermedades.

El enfado tiene que ver con cosas que tú te dices y culpas al otro. “Es que es un maltratador, etc.”. Eso te hace enfadar todavía más, mientras más lo rumias, más te enfadas, por eso nosotros hacemos la traducción de cada uno de los juicios que te haces. Si dices: “Me quiere arruinar la vida”, ¿qué estás necesitando en realidad?, ¿apoyo o comprensión? En el enfado siempre estás culpando a alguien; no se trata de la necesidad no cubierta, porque cuando conectas con esa necesidad te alivias, aunque no esté cubierta. Lo importante es reconocerla, con eso ya baja la tensión.

¿Qué pasa con las personas que no saben pedir cuando tienen necesidades?

La petición es otro tema fantástico de comunicación no violenta. ¿Qué diferencia tiene una petición de una exigencia? Creemos que la exigencia es una petición porque la hacemos con palabras bonitas, pero si la otra persona no responde como esperas, te enfadas y la culpas. Una exigencia es cuando no aceptas que el otro diga que no; si el otro no es libre de decir que no, eso ya es violento. También hemos normalizado la dificultad para pedir.

¿Cómo conecta alguien con sus necesidades?

Imagínate que yo digo: “Los hombres no tienen sentimientos”. Es un juicio moralista. ¿Qué necesidad hay detrás de ese juicio? De afecto, de apoyo, de valoración, de sensibilidad. En el fondo estoy deseando delicadeza, pero lo digo de una forma trágica, a través de un juicio. Ese juicio impide conectarse con la necesidad, pero es el piloto rojo del coche, de las emociones; está diciendo: “Cuidado, hay una necesidad que no está cubierta”. Los demás no lo saben, pero ¿un hombre que oye eso conecta con lo que una mujer necesita? Más bien le crea rechazo, por eso los juicios son violentos.

¿En qué medida los juicios obstaculizan la comunicación?

Son parte de la comunicación violenta y por eso nosotros lo planteamos, para que seas consciente de que tu juicio no aportará a una conexión, pero puedes encaminarlo a que sí haya esa conexión, por eso enseñamos a trabajar desde ahí, esa es la verdadera conexión. Cuando dices: “Los hombres no tienen sentimientos”, seguramente estás rabiosa, pero detrás no estás cubriendo necesidad de afecto. Conectas con eso y te das cuenta de que eso sí es un sentimiento puro; el enojo solo alimenta y mezcla pensamientos.

¿Cómo se van sedimentando esos juicios?

Nos los pasaron papá y mamá porque ellos también fueron educados desde los juicios moralistas, desconectados. Imagínate que yo digo: “¿ Querrías tener una conversación conmigo sobre lo floja que eres?”. Eso es violento, y estamos acostumbrados a eso, a hablar desde el juicio como la cosa más normal del mundo.

¿Cómo entrar en ‘training’?

Se trata de aprender este lenguaje natural. Gandhi decía con frecuencia que se nos enseñó a comunicarnos de forma antinatural, y que no podemos confundir lo habitual y normalizado con lo realmente natural. Al hablar desde el juicio estás desconectado, enfadas a los demás; cuando mezclas el pensamiento, porque el juicio siempre tiene pensamiento, la otra persona lo recibe como crítica, y eso aleja. El juicio es estar desconectado y por eso es violento. Podemos reaprender ese lenguaje natural, el de estar conectado con lo que siento y necesito. Se dice: “Me siento solo porque necesito compañía”, no culpando al otro. Eso es conectar.

¿Es el pensamiento como un intrigante que alimenta el enojo?

Sí, es uno mismo contándose de peor forma la película. El creador de la comunicación no violenta, Rosenberg, habla del espectáculo de la rabia. Por eso la comunicación no violenta trata de la consciencia de que el enfado está apoyado por todas las barbaridades que alguien se puede estar diciendo. Nos podemos hipnotizar diciéndonos cosas tristes y horrorosas sobre nosotros, culpándonos o culpando al otro. Llegas a creer que esa es la realidad.

Bajo su mirada no se culpa al otro, pero, ¿en qué momento queda claro que alguien se sobrepasa y se pone límites?

Siempre hay que poner los límites lo antes posible, eso se logra hablando de las necesidades; por ejemplo: “Necesito respeto”, parando al otro pronto, porque si pospones es peor. Si estás conectada con tu necesidad, el primer día que alguien te falte el respeto de forma real, es importante decir: “Me he sentido enfadada y necesito respeto en esta relación”. Nos pasa mucho que estamos desconectados de la necesidad y no sabemos decirlo; lo importante es aprender el lenguaje que pueda poner nombre a la experiencia, si tú no sabes lo que te está pasando, cómo vas a decirle al otro y a ponerle límites.

La gente herida suele no pedir nada al otro para no salir decepcionada.

La interdependencia y el apoyo son necesidades humanas, necesitamos a los demás y no pasa nada por decirlo. Todos somos vulnerables. En una pareja lo primero que se ve, si realmente hay amor, es dejarse vulnerable delante del otro.

¿No es cuestión de supervivencia ser invulnerable?

Nos enseñan que es debilidad ser vulnerable; sin embargo, los sentimientos y requerimientos son necesidad. No eres robot, aunque nos enseñen que robotizarse es ser fuerte. Todos tenemos miedos, pero la persona fuerte sabe gestionar y afrontar ese miedo. Hay que estar conectado y atreverse a hacer peticiones, como el respeto. Si el otro dice que no, pues simplemente te vas.

¿Qué ocurre con la ira permanente como único motor de algunas personas?

Si vas teniendo necesidades no cubiertas y no las expresas, te vas resignando. Es muy distinto resignarse que aceptar la situación. En la aceptación abrazas una realidad que no se puede cambiar, en la resignación hay amargura. Que tú no estés conectada con tus necesidades hace que acumules una frustración tras otra, quizás ni lo sepas, solo vas resignándote, acumulando cada vez más rabia y llega un momento en que es una ‘olla exprés’, la abres y estalla. La clave está en cómo ir expresando lo que te ha frustrado, lo que has sentido. Si normalizamos un lenguaje para expresarnos, no se acumula la rabia; pero si vas callando, también vas acumulando. Crees que eres mejor persona y entras en los juicios: “Es que si me callo, soy mejor amiga, mamá, hija, etc.”. El conflicto es normal en la vida, el desacuerdo no es desamor, no es que seamos enemigas, las diferencias nos enriquecen. Se trata de poder acoger todo eso. En comunicación no violenta estamos en el ganar-ganar, no en el ganar-perder, no se trata de que renuncies a una cosa y que por eso yo gane.

¿La gente acostumbrada a ganar libra una guerra en cada conflicto?

Montessori decía que educamos a los hijos para la competencia, y eso es educarlos para la guerra. Si estamos en que uno es mejor o peor que otro, entramos en los juicios; por supuesto que sale la rabia si siento que perdí; y seguiré en el enfado. Se trata de estar en otro mundo, el de las necesidades universales, no de las estrategias para cubrir esas necesidades. El problema no está en lo que ocurre, en los talleres trabajamos mucho eso, todos se dan cuenta de que ante una misma situación sentimos de forma distinta. Una paciente decía: “Necesito abrazos y mi marido no me los da”. ¿Qué implican los abrazos? Cariño, afecto. Quizás a tu marido no le gusten los abrazos, pero puede darte afecto de otro modo, como regalándote flores; son distintas estrategias para cubrir la misma necesidad. Si confundes la necesidad con la estrategia, se perdió la libertad; a eso se llama responsabilidad emocional, saber que tus emociones no dependen de una circunstancia, sino de una necesidad que no está cubierta, pero que puede cubrirse de muchas maneras.

¿En qué momento se desconecta alguien de sí mismo?

Detrás del enfado suele haber tristeza, y hay personas que viven más la tristeza o más el enfado. La tristeza claro que es desconexión, es violencia hacia ti misma, se trata de cómo vivimos una circunstancia y de creer que estamos indefensos, de decirse que uno no es capaz. La primera cosa importante para la curación de una persona deprimida es conectarse con lo que necesita. Los niños con padres negligentes se han desconectado porque nunca les satisfacen las necesidades, y esa desconexión produce depresión. Las emociones son mucho más importantes de lo que creemos, desde el punto de vista de la supervivencia.

¿Cómo reconocer la comunicación violenta?

La reconocemos porque nos aleja. No necesariamente hay gritos, si te dices que eres inútil te alejas de ti, te desconectas. Toda comunicación violenta te hará descender y atacar. Uno de los indicadores de que estás siendo violenta es que estás emitiendo juicios, etiquetas. Muchas veces creemos que somos empáticos, y en los cursos, cuando pregunto quiénes son empáticos, levantan la mano muchos. Con un juego divertido la gente va dejando de sentirse empática, le voy diciendo todo lo que no es empatía y es obstáculo para conectar, como diagnosticar, aconsejar, juzgar.

¿Y cuál es la empatía ‘adecuada’? ¿Escuchar en silencio?

Claro, eso ya es empático. Que se note que escuchas, dices: “Vaya”, y asientes con la cabeza. O repetir una palabra, preguntar sobre lo que el otro habla haciendo un resumen de lo que dijo. La empatía pura es hacer que el otro se comprenda a sí mismo y por sí mismo, que las personas saquen sus propias conclusiones, sin que yo las corrija. Sobreproteger también es una manera de no ser empático y de maltratar, ¿cómo puede alguien, por ejemplo, un niño, ser autónomo algún día? Está en los libros de siquiatría, es maltrato cuando no se enseña eficacia, cuando no se dan recursos, cuando se incapacita al otro.

Cubrir tus necesidades no es egoísmo, las w de cuidados, de estímulos, etc. El egoísmo también es otro juicio.