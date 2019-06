El eclipse de Sol se verá de forma parcial en Bolivia

El martes 2 de julio se producirá un eclipse de Sol, el mayor evento astronómico, según los expertos, y este año será visible en Sudamérica.

Se observará de forma total en gran parte de Argentina y Chile.

En Bolivia va a ser parcial (se verá solo una parte del Sol cubierta por la Luna). Todo el proceso del eclipse va a durar dos horas y nueve minutos.

En Bolivia se podrá apreciar el acercamiento de la Luna y el Sol entre las 15:40 y las 17:49, y a las 16:40 se va a apreciar el máximo oscurecimiento, explicó Rubber Muñoz, técnico del Planetario de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

“Luego (de esa hora) el Sol comienza a descubrirse, la Luna va a tardar una hora en retirarse. El fenómeno no puede verse de forma directa, la población en general debe tener mucho cuidado”, dijo Muñoz e indicó que no se debe ver al astro directamente, haya o no eclipse, porque la radiación que emite es demasiado intensa y puede dañar la retina de forma irreparable. “No debemos arriesgarnos de ninguna forma”, remarcó.

Para observar este fenómeno hay métodos indirectos o filtros de calidad y solo si usted está seguro de que el filtro es de calidad, se puede animar a ver el Sol directamente. “No se arriesgue a hacerlo con un instrumento óptico, como binoculares o un telescopio, y no se fíe de las gafas que consiga en los comercios. Solo es relativamente seguro hacerlo con un vidrio de soldador con un número elevado (14)”.

El próximo eclipse solar total se registrará el 14 de diciembre de 2020 y se verá en Argentina y Chile. /Gina Justiniano