El domingo se registrará el primer y único eclipse lunar total del año

El primer eclipse lunar total del año se va a producir a lo largo de los últimos minutos del domingo y las primeras horas del lunes. Se trata de uno de los mayores eventos astronómicos en el que la luna se vestirá de rojo, fenómeno que se volverá a repetir hasta 2021. El eclipse tendrá una duración de 3 horas, 17 minutos (empezará a las 23:34 cuando comienza proyectarse una sombra sobre la luna y terminará a las 2:51 cuando el satélite quede totalmente libre de la sombra rojiza).

“En Bolivia vamos a ver la totalidad del eclipse, así como en partes de África y Europa. Aquí resta ver si el clima se va a mantener inestable y totalmente nublado, únicos obstáculos (para disfrutarlo con claridad)”, manifestó Ruber Muñoz, del Planetario de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Aclaró también que no se necesita telescopio porque será perfectamente visible.

Respecto al tono rojizo que la Luna adquirirá, el Observatorio Astronómico Nacional (Tarija) explicó que esto se debe a que la sombra terrestre no es completamente oscura, ya que la Tierra está rodeada de una capa de gases (atmósfera). La presencia de esta desvía algunos rayos solares hacia el interior de la mencionada sombra (fenómeno conocido como refracción) alcanzando la superficie lunar y siendo inmediatamente reflejados hacia nuestro planeta.

Los eclipses de Luna no tienen peligro alguno para la vista, no se necesita ningún equipo especial para observarlos y son fenómenos naturales que no son presagio de ningún tipo de desastres.