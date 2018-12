El cura naturalista

La voz no parece la de un moribundo. Julieta Ledezma recibió el telefonazo de Fray Andrés María Langer en el Museo de Historia Natural, en Santa Cruz de la Sierra. El cura dominico la llamaba desde Pampagrande, a 180 kilómetros. Con su acento alemán y la tranquilidad de quien indaga vagamente por el clima, preguntó: “¿Cómo se aplica el suero antiofídico?”

La entomóloga llamó a Roberto ‘Tito’ Telchi, entendido en el mortal asunto. Preocupada, pidió que el experto llame directamente a Fray Langer. Luego supieron que la víctima de la mordedura fue el dominico, que estaba enseñando en una comunidad cómo capturar serpientes en el chaco sin lastimarlas ni ser mordidos. Cuando lo colocaba en una botella, el reptil clavó los colmillos en la mano. El veneno de la coral empezó a originar su lento pero seguro efecto: parálisis muscular, problemas para hablar, paro respiratorio y cardiaco.

Bichos muertos, por favor

La confianza entre Fray Langer, la investigadora Ledezma y su esposo, el también investigador José Luis Aramayo, se fue cimentando gracias al interés que hizo famoso al cura. En su querida Pampagrande no solo era párroco y consejero. Era un hábil carpintero (pero ese no era su principal interés, aunque en su taller se construyeron pupitres, bancas para la iglesia y los estantes que luego fueron poblados por cientos de libros). L a pasión de este fumador de Astoria y lector de Teilhard de Chardin era el registro de especímenes. Fray Langer guardaba insectos en las cajitas de fósforo y llevaba siempre en su camioneta Land Cruiser “bolsas, papel para escribir, cajas de cartón. Si divisaba algo, se detenía y pacientemente recogía el material, escribía sus notas, embolsaba todo y si era algún animal muerto llegaba a su parroquia y ponía a congelar el material”, recuerda el biólogo Huáscar Azurduy.

Podía tratarse de un ratón silvestre, aves o cualquier otro mamífero. Todo iba a la bolsa y las muestras registradas eran enviadas al Museo, donde las recibía Julieta Ledezma. También recogía restos arqueológicos que enviaba al Museo de Samaipata. Los frutos de este trabajo paciente ya empezaron a aparecer

¡Sosa, ¿quiere ir?

“En esta biblioteca hay de todo. De religión muy poco”, dijo en una visita Julio Terrazas, antes de ser ordenado cardenal. Hasta esa biblioteca se asomaba el estudiante Ronald Sosa a pedir prestados algunos volúmenes de historia y luego publicaciones sobre naturaleza. Así logró captar la atención del religioso, que rara vez accedía a brindar su amistad.

El carácter de Fray Langer era hosco y sus maneras recordaban a las de un militar reconcentrado y no a las de un sacerdote. A pesar de eso, Ronald Sosa se convirtió en su ayudante durante las jornadas de recolección de especies. “Sosa, estoy saliendo mañana a Santa Rosa. ¿Quiere ir?”. Las salidas se hacían a las cuatro de la mañana. Con puntualidad alemana, cinco minutos antes de las cuatro, empezaba el ronroneo de la camioneta. A las cuatro salían a recolectar bichos atropellados.

Ese trabajo, que empezó a mediados de los años 90, permitió a Ronald Sosa seguir su vocación de biólogo.

¡Guarden los bichos

Langer solía –a veces desde el púlpito- pedir a sus feligreses que no se deshicieran de los restos de los bichos que encontraban. Pedía que se los lleven hasta la parroquia. Ahí los registraba con la minuciosidad que los investigadores hasta ahora elogian. Azurduy muestra un ejemplo de esta minuciosidad:

“El 16 de Diciembre de 2005, a las 17:00 Hrs., uno de los perros de Remberto Cossío capturó un individuo hembra de la Pava Copete de Piedra (Pauxi unicornis) en el lugar conocido como ‘Yunga del Río Blanco, paraje Estancia del Río Blanco’, el cual se encuentra ubicado aproximadamente a 8 Km al Noreste de Palmasola, Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Amboró, provincia Florida, departamento de Santa Cruz. De este espécimen solo se conservó la cabeza, cuello y una pequeña porción del pecho y espalda en sal, y fue trasladado un día después del evento a la parroquia de Pampagrande. Posteriormente, el Fray Andrés M. Langer OP envió el espécimen incompleto al MNKM, donde fue alcoholizado y depositado bajo el número de catálogo MNKM 6016”.

La importancia de este registro, realizado a más de 50 kilómetros al oeste de reportes provenientes del Parque Amboró, consiste en que fue la primera vez que se registró una pava copete de piedra a esa altura y en ese lugar. Así lo dice el investigador Osvaldo Maillard.

La primera vez que se registró en Bolivia el hermoso lorito Bolborhynchus lineola fue hace 18 años. “El 4 de Septiembre de 2000, D. Guzmán encontró muerto, aparentemente cazado por su gato doméstico, un individuo de esta especie en la localidad de Zanjón, aproximadamente a 14.5 km al noroeste de Pampagrande, provincia Florida, Departamento de Santa Cruz”, registró.

Daltonismo

Ronald Sosa lo escuchó varias veces decir que su daltonismo lo ayudaba a descubrir hasta los bichos más pequeños en la carretera. A veces los restos del animal eran algo más que jirones y Sosa dudaba; Langer, molesto, le espetaba “¡Es una Sibynomorphus turgidus!”.

Fray Langer aprendió que salir a las cuatro de la mañana permitía recoger el espécimen antes de que más vehículos lo atropellaran o de que los carroñeros se llevaran los restos. No era raro que encontraran serpientes que acababan de alimentarse o que, incluso, hubieran sido atropelladas o quizá victimadas por alguna gente cuando estaban con la presa en la boca.

Así pasaron varios años y Sosa, que ya había llegado a su etapa universitaria, estaba estudiando Biología. Llegó a la etapa de la tesis y escogió como tema el registro de serpientes atropelladas en carretera. Las recolecciones se hacían casi siempre en compañía de Fray Langer. Sosa abría las serpientes para registrar su dieta, su género y si tenían huevos y cuántos. En el congelador de Fray Langer a veces encontraba una pequeña bolsa con su nombre. A veces, la bolsa que recolectaban era tan grande que no había más remedio que instalar una carpa dentro de la casa para dormir un rato y seguir anotando datos.Así, la tesis llegó a determinar en qué época del año cruzaban la carretera las serpientes, y si por ese punto cruzaban más machos que hembras.

Esta información puede llevar a la construcción de los primeros pasos de carretera para fauna en Bolivia, similares a los que existen en Suiza, Alemania y Estados Unidos. En muchas de esas carreteras hay pasos para tejones y erizos, túneles para que crucen los anfibios y tendidos de cuerda para ardillas y monos. Eso mantiene los hábitats conectados y disminuye la muerte de los animales.

Durante largas horas, maestro y pupilo tesista conversaban de política, de biología y de cualquier cuestión humana. Pero cada una de sus células se estremecía cuando hablaba de conservar y proteger la biodiversidad.

Amboró

Machacó tanto sobre la necesidad de proteger la naturaleza que los comunarios empezaron a tomar acciones cuando detectaron algunas incursiones de gente que ingresaba para chaquear la zona. Fue lo que ocurrió en la zona del Abra de la Cruz, dentro del Parque Amboró. Los comunarios descubrieron a un minibús que llevaba colonos que estaban listos para deforestar. La gente protegió su lugar y hasta amenazaron con quemar el vehículo.

Después, los pobladores pusieron troncos inmensos para cerrar el camino. Desde 2012, cuando ocurrieron estos hechos, nadie ha osado entrar por esa zona.

Langer se opuso a gente que quería explotar madera y desmontar para hacer chacos y a los locoteros (sembradores de locoto). Defendió con firmeza el Parque Nacional Amboró, que se creó dos años después de su llegada a Pampagrande.

Nuevas especies

Los envíos que hacía periódicamente al Museo Noel Kempff Mercado lo convirtieron en una figura familiar. Una tarde lo encontró sentado, fumando, el aún estudiante y hoy biólogo Huáscar Azurduy. Así lo escribió en la revista Kempffiana: “Intenté abordarlo, pero reaccionó con indiferencia. Imagino que para alguien de 54 años, un joven de primeros semestres de Biología no despertaba mucho interés, hasta que le pregunté si sabía de los trabajos de Teilhard de Chardin (paleontólogo y evolucionista jesuita, de origen francés); ese momento capté su atención y fue evidente su interés”.

Ledezma enumera algunos de los frutos del trabajo del dominico: una nueva especie de polilla, llamada Ancoruncus langeri, fue dedicada a él por uno de los investigadores a los que colaboró. Lo mismo pasó con Psapharochrus langeri, un escarabajo que también lleva su nombre. Un cactus, Sulcorebutia langeri, y una serpiente, la Clelia langeri, nueva para la ciencia y endémica de su zona, inmortaliza su entrega al naturalismo.

Investigadores de varios países llegaban hasta Pampagrande, atraídos por la entrega del dominico. Quizá esto despertó la susceptibilidad de algunos pobladores, que empezaron a creer que se estaba beneficiando de alguna manera con la biodiversidad de la región. La susceptibilidad se acabó cuando la Universidad Gabriel René Moreno reconoció a la parroquia de Pampagrande como Centro de Recolección de Fauna Silvestre.

Fue coautor de un documento que casi ningún municipio boliviano puede presumir: Historia natural de Pampagrande. Ese volumen describe la geología, los eventos evolutivos, la flora y la fauna de su amado pedazo de tierra. Es un ejemplo a seguir para todos los municipios de Bolivia.

El veneno

El veneno de la coral no tuvo tiempo de avanzar. Se inyectó el suero antiofídico y nadie supo más. Al día siguiente llamó al Museo : “No me he muerto. Pero dormí nueve horas”, lo escuchó decir Julieta Ledezma, con su sereno acento alemán.

En la memoria de varios biólogos como Huáscar Bustillos, este clérigo marcial ha quedado marcado como un defensor que le ponía el pecho a quienes querían depredar la naturaleza. La coral no fue suficiente para descomponerlo, pero desarrolló una alergia al azúcar que le causaba ampollas en las manos, como si hubiera “agarrado un azadón caliente”, dice Ronald Sosa.

En 2015, a sus 77 años, vio por última vez sus montañas, serranías, colinas y valles, donde resuenan sus palabras, tal vez en la voz de sus amadas carcañas: “No me he muerto”.