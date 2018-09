El carburo de calcio impuro es un peligro para la maduración de frutas

Una explosión el domingo en un pequeño almacén de plátanos verdes, en proximidades del mercado Los Pozos, concretamente en la esquina de las calles Abaroa y Obispo Aguirre, puso en el tapete otra vez el uso de carburo de calcio en la maduración artificial de dicho producto vegetal que se vende al público en dicho centro de abasto.

El teniente César Lazcano, de Bomberos de la Policía, intervino con otros agentes en el lugar y manifestó que, según sus conocimientos, el carburo de calcio desprende sustancias nocivas para la salud humana, como el fósforo. Por lo tanto, al ver que un comerciante lo estaba utilizando para acelerar la maduración de frutas para ponerlas a la venta, la unidad de Bomberos iba a enviar un informe sobre el hecho a la Alcaldía Municipal para que tome cartas en el asunto.

El proceso consiste en apilar los racimos de plátano en un ambiente cerrado, donde se coloca un recipiente con trozos de carburo de calcio y se le agrega agua, que produce una ebullición lenta y prolongada que libera el acetileno, un gas que acelera la maduración de la fruta.

El portal en internet www.saludconsultas.com señala que el etileno y acetileno, los compuestos usados para acelerar la maduración, son gases que desaparecen por completo de las frutas y verduras en el momento en que llegan a las estanterías de las tiendas. Sin embargo, hay una preocupación especial con los tratamientos de frutas y verduras por acetileno, pues la fuente más barata de este gas es el carburo de calcio, compuesto inorgánico que no representa ningún peligro ya que los productos no están expuestos directamente, pero puede causar problemas si no es químicamente puro.

Asimismo, el carburo de calcio que se utiliza en la industria a menudo está contaminado con varios ingredientes tóxicos, tales como el fósforo y los productos químicos que contienen arsénico, que se pueden liberar junto con acetileno y son absorbidos por las frutas y verduras tratadas, lo cual puede derivar en intoxicaciones. Por ese motivo, el uso de carburo de calcio está prohibido en muchos países.

Versión de autoridades

Consultado al respecto, el director del Sedes, Joaquín Monasterio, dijo no tener información sobre intoxicaciones por el uso del carburo de calcio y agregó que es un químico que usan todas las industrias productoras de frutas.

“El carburo de calcio se utiliza frecuentemente en todos los países para ayudar a madurar las frutas. Lo que ha sucedido seguramente fue un descuido, pues el acetileno que se produce al contacto del carburo de calcio con el agua es inflamable. Por lo tanto, debe haber producido una pequeña explosión porque alguien habrá encendido algún fuego en ese ámbito del mercado. No hemos recibido ninguna denuncia sobre el particular directamente, pero por el estudio que hemos hecho de este asunto, vemos que no es un problema que afecta a la salud”, expresó Monasterio.

Jorge Olivares, responsable del Centro de Toxicología del hospital Japonés, con un masterado en toxicología, manifestó que el carburo de calcio es un cáustico y que al entrar en contacto con el agua puede liberar un gas muy tóxico e inflamable, que es el acetileno.

“El riesgo es más para las personas que manipulan este producto, porque es un material peligroso. Al contacto puede provocar quemaduras. Asimismo, el carburo puede contener algunas impurezas, como metales que pueden causar alguna intoxicación”, indicó Olivares.