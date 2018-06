En 1880 época del auge de la revolución industrial, la temperatura promedio del planeta era de 14° C, en la actualidad esta cifra se elevó 1,4° C, y las proyecciones para 2050, estiman que se eleve 2° C, es decir, que llegue a 16° C, lo que hará que el calentamiento global sea irreversible, alertó el geólogo y académico argentino Ricardo Hugo Kanter.

"El principal problema es la emisión de dióxido de carbono (CO2) que emiten los automóviles, sumado a la deforestación a escala global que impide que el aire contaminado se purifique; por esto es urgente un cambio de la matriz energética, abandonar los combustibles fósiles (gasolina, gas) y apostar la energía renovable (eléctrica, biomasa)", afirma el geólogo cordobés.

Esto fue lo que dijo:

"Si no hacemos algo, el cambio climático será irreversible en 2050" Ricardo Hugo Kanter, géologo: "Si no hacemos algo, el cambio climático será irreversible en 2050" Posted by EL DEBER on Thursday, June 7, 2018

El experto en aprovechamiento de recursos naturales viene realizando un viaje con escalas en Costa Rica, Nicaragua y Ecuador (islas Galápagos) a través de la cual promueve la generación de conciencia respecto a esta problemática; este viernes por a las 10:00 en la facultad de Medioambiente de la Uagrm, módulo 260, en el que dictará la conferencia 'Calentamiento Global y Cambio Climático'.

También puedes leer:

Propuestas

El experto argentino promueve para generar energías alternativas los proyectos de biomasa (con plantas que aprovechen la basura orgánica) y de cambio de la matriz energética (baterías de litio).

"Son capaces de generar una alta cantidad de energía con un menor impacto económico o ambiental, como sí ocurre con las hidroeléctricas", dijo.

También te puede interesar:

Apuntes:

- Diversos países y comunidades ya sufren los efectos del cambio de clima a escala global, estos incluyen sequías, inundaciones, desastres naturales más frecuentes e intensos, y aumento del nivel del mar.

- En Bolivia el deshielo de glaciares como el Chacaltaya o la sequía en el Lago Poopó, son ejemplos de este fenómeno. Al igual que los desborde de ríos, empeorados por la deforestación.

- Según el Banco Mundial (BM), para 2030 los efectos del cambio de clima desplazarían a unas 100 millones de personas de diversas regiones.