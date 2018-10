El bono Juancito Pinto se empezará a pagar el lunes 22

El esperado bono Juancito Pinto se va a empezar a pagar desde el 22 de este mes a 2.200.000 estudiantes en todo el país. Como cada año, el presidente Evo Morales va a inaugurar el pago de los Bs 200 por alumno, aunque aún no se sabe dónde.

En Santa Cruz, la Dirección Departamental de Educación (DDE) tiene todo preparado para hacer efectiva la entrega del incentivo a 600.000 estudiantes. Para ello, el requisito indispensable es el RUDE. Según Salomón Morales, titular de la DDE, el RUDE es un código que tiene cada estudiante de cada unidad educativa.

Otro requisito es tener una identificación, ya sea el carné de identidad o el certificado de nacimiento. “Si el estudiante de provincia o de la ciudad no tuviera el carné de identidad, no se preocupe porque no es un requisito indispensable, mientras que el RUDE sí lo es”, apuntó Morales.

Otro requisito es el cuaderno pedagógico que tiene el profesor, esto es para los casos en que el estudiante se va de un departamento a otro o de un distrito a otro”.

Si ese estudiante no está contemplado en el registro del profesor, el bono no podrá pagarse. Para eso es que existe el registro en el cuaderno pedagógico en el que escribe sus apuntes el profesor, así cuando se da un caso, se puede recurrir al cuaderno pedagógico de su anterior unidad educativa”.

Santa Cruz es el departamento de mayor crecimiento de estudiantes, “antes era La Paz, hoy Santa Cruz está bordeando los 600.000 estudiantes que van a recibir Bs 200, que se van a pagar en el nivel primario y secundario en unidades educativas fiscales y de convenio”, explicó.

Por su parte, Harold Bacotich, director del Segip, recalcó que, en coordinación con la Dirección Departamental de Educación, viene trabajando hace tiempo para consolidar la carnetización de los estudiantes y se eviten las aglomeraciones que se suelen dar en esta época del año, porque los padres de familia presuponen que la cédula de identidad es requisito indispensable. “Para eso hemos implementado las brigadas móviles escolares (los sábados) para llegar a unidades educativas, pero ha habido poca afluencia de los padres acompañando a los menores (requisito indispensable), pero vamos a seguir reforzando este programa de las brigadas móviles y se va a ir mejorando”, apuntó.

Sucursales del Segip

El Segip tiene sucursales en el segundo anillo (Cine Center, con capacidad de atención de 400 personas al día), tercer anillo (Ciudad Indana, con capacidad para atender a 1.200 personas) y cuarto anillo (Ventura Mall, con atención en horario continuo de 10:00 a 21:00, además de sábados, domingos y feriados).

Existen también oficinas en la Villa Primero de Mayo (Subalcaldía), en el Plan Tres Mil (Subalcaldía), en la Pampa de la Isla (en el ingreso del barrio Los Chacos) y en el kilómetro 9 de la carretera a La Guardia.