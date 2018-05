El analfabetismo emocional en la familia está moldeando a niños y jóvenes agresivos

Aldair (17) no volverá a ser el de antes. Al menos así lo cree su madre al verlo disminuido física y sicológicamente después de haber estado en coma varios días en una clínica producto de acoso escolar o bullying por parte de un grupo de sus compañeros de colegio, donde, en una filmación, se vio cómo varios muchachos lo rodearon y golpearon en el aula.

El efecto de la agresión resultó devastador para Aldair, al punto que perdió la conciencia y permaneció varios días en terapia intensiva en una clínica privada, con las extremidades inferiores paralizadas. En marzo fue dado de alta y ahora pasa sus días en casa. Camina poco, prefiere vivir aislado, no permite visita de nadie y solo sale de noche porque de día la presencia de extraños lo atemoriza.

Esas son las consecuencias del bullying causado a Aldair por sus compañeros por el simple hecho de ser uno de los mejores estudiantes del curso, según su madre, María Luisa, quien lamenta que su hijo vea truncado su sueño de ser bachiller este año, pues su recuperación está para largo tiempo.

La docente y sicopedagoga Nelda Llápiz Leigue revela que el caso de los agresores de Aldair es típico de alumnos que tienen la mentalidad de estropear lo que ellos no pueden alcanzar y lo atribuye a lo que denomina “analfabetismo en la educación emocional de los niños dentro de la familia”.

“Suelo ver este tipo de daños. ¿Por qué arruinaste la mochila de tu compañero? Se le pregunta al chico. En el fondo el mensaje es porque no la puede tener. La lógica es: ‘si yo no la puedo tener, él tampoco’. El sistema de valores donde más vale el tener, se ha vuelto tan poderoso y por eso estamos atravesando por momentos bastantes críticos”, manifestó Llápiz.

La educadora agregó que los lazos familiares se están colapsando por las relaciones superficiales de los padres e hijos en el hogar. “No hay espacio para trabajar en lo que es la solidaridad, la comprensión, la empatía con el otro. Apenas hay tiempo para las cosas básicas, verse un rato, preguntarles a los niños qué tareas tienen; el diálogo no pasa de ahí y después los padres vuelven al trabajo y los niños interactúan con cuidadoras que no van a suplir ese lazo afectivo”, expresó.

“Las emociones se aprenden, no son innatas en el ser humano, no hay nada inscrito en el programa neurobiológico, las estructuras afectivas de procesamiento emocional están listas para que empiecen a ser conectadas y eso se hace desde la familia”, aseguró Llápiz.



Profesores deben actuar



La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz envió una resolución, a comienzos del año escolar, a las direcciones distritales de educación instruyendo un control más estricto contra el acoso escolar en las unidades educativas privadas, fiscales y de convenio, informó el director Salomón Morales.



“Hemos instruido que en las cuatro horas de las actividades en las unidades educativas, cada director, cada profesor, cada portero y cada secretaria están en la obligación de cuidar a nuestros estudiantes supervisando en cada curso o en todo el colegio. Hemos descubierto que en el recreo todos los profesores están metidos en un ambiente tomando un cafecito, ¿y qué hay de nuestros estudiantes, que tal vez pasan lo peor en los patios, en las canchas, en los baños?”, se preguntó Morales.



La autoridad de educación espera que la mencionada circular esté dando resultados. “Estoy seguro de que sí porque teníamos varias denuncias de que se peleaban, que había bullying. A nivel departamental tenemos 3.392 unidades educativas y este año nos hemos enterado de cuatro o cinco casos, lo que representa una mínima expresión de bullying, pero no deja de ser lamentable”, señaló el director departamental.



Morales aseguró que su despacho ha dado respuesta a todas las denuncias hechas en lo que va de esta gestión, con soluciones basadas en un seguimiento técnico y estableciendo responsabilidades a los colegios donde han surgido los problemas, como el Cervantino, en el que cuatro estudiantes fueron expulsados y una profesora dada de baja por la agresión a Aldair a comienzos de marzo.



Se indaga otro caso



Por medio de las redes sociales se conoció sobre el presunto suicidio de un adolescente, de 13 años, aparentemente relacionado con acoso escolar.



Según los datos, la víctima era estudiante de un colegio particular. Salomón Morales manifestó que llegó a sus oídos el mencionado comentario, pero nada de forma oficial. No obstante, dijo que solicitará información al respecto a la unidad educativa correspondiente.



La autoridad de educación recomendó a los padres de familia tomar parte de la directiva de los establecimientos donde estudian sus hijos, tal como está normado en la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Allí contempla la elaboración de un reglamento interno de cada colegio, el cual debe señalar la conformación de la directiva escolar con representantes de los profesores, de los padres de familia y de los estudiantes.



Llápiz exhortó a los directores y profesores de cada colegio a diseñar un programa de intervención contra el bullying, pues, según ella, se da todos los días.

SI CREES QUE TU HIJO ES ACOSADO

1.- Observa las actitudes de tu hijo para detectar señales de acoso. No recurras a frases como “no le hagas caso”. Toma las medidas apropiadas.



2.- Enseña a tu hijo a hacer frente a la intimidación. Que identifique qué maestros o compañeros lo pueden ayudar.



3.- Mantente siempre informado sobre el acoso cibernético. Inculca a tus hijos responsabilidad ante las nuevas tecnologías.

SI CREES QUE TU HIJO ES ACOSADOR

1.- Habla con tus hijos del acoso escolar. Es posible que tengan dificultades para entender ciertos signos sociales e ignoren el daño que sus acciones causan.



2.- Crea una casa libre de acosadores. Los niños suelen imitar el comportamiento que ven en sus padres.



3.- Detecta problemas de autoestima, pues los niños con baja autoestima acosan a otros para sentirse mejor y ganar respeto.

EL ACOSO ESCOLAR

Trabajo preventivo

En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia informaron de que llevan adelante tareas de prevención contra el acoso escolar durante todo el año en casi todos los colegios urbanos, siguiendo un cronograma de actividades.



156 para denunciar

En la Defensoría indicaron que los talleres preventivos se dan para los padres de familia y para los planteles docentes de las unidades educativas. Para solicitarlos, se puede llamar al número gratuito 156.



Unidades descentralizadas

Las direcciones distritales situadas en los diferentes distritos municipales de la capital cruceña y en las provincias son las encargadas de hacer cumplir las normas de las unidades educativas de su jurisdicción.