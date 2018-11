El Sirmes presiona con un plantón por medicamentos y mejoras en los hospitales

Miembros de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz realizaron ayer una toma simbólica del edificio de la Red Centro de Salud en protesta por la falta de insumos médicos y del mantenimiento de equipos y de la infraestructura de los centros hospitalarios de primer y segundo nivel administrados por el gobierno municipal.

En el plantón que empezó a las 7:00 y se prolongó hasta cerca del mediodía, Hernán Jiménez, titular de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, manifestó que se cansaron de esperar la voluntad de las autoridades municipales para que atiendan sus demandas de insumos médicos para la atención a los pacientes, además del arreglo de chapas de puertas, pérdida de agua por grifos rotos, baños en desuso y deterioro de los equipos de aire acondicionado.

“Es una pena que a la población no se le esté dando atención de calidad y con calidez como corresponde. El municipio no nos ha otorgado insumos para la atención médica y falta mantenimiento de los equipos médicos”, explicó Jiménez, quien reveló que su sector viene enfrentando este problema de escasez de insumos y medicamentos después de que la Alcaldía implementó hace dos años el seguro gratuito de salud en los centros de primer y segundo nivel.

“Venimos aguantando esto durante tres o cuatro meses. Es un total abandono del gobierno municipal”, indicó William Flores, secretario de organización sindical del Sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública (Sirmes) de la Red Centro.

A decir de Flores, la toma simbólica de ayer se replicará en las redes sur, norte y este, allí también sufren las mismas dificultades. “Si no tenemos respuesta vamos a ir a las oficinas de Parques y Jardines a hacerle el plantón directamente al alcalde, porque nos hemos dado cuenta que su secretario y su directora municipal de salud, personas que no son médicos, no entienden cómo se debe administrar el sistema de salud”, expresó Flores.

Versión de la Alcaldía

Raúl Hevia, asesor de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio cruceño, en conferencia de prensa, descalificó la protesta, se mostró extrañado con la misma y negó que falten insumos en los hospitales.

“Nos llama poderosamente la atención que el Fesirmes haga una toma, aunque simbólica, de la Red Centro exigiendo que se les dé medicamentos cuando hay medicamentos. Que se le dé insumos cuando hay insumos. Se quejan de que no hay reactivos, pero se les va a entregar a partir de mañana. A ellos les consta que recién se ha terminado la licitación. Resaltan chicanerías que hay en toda institución; hasta en mi casa hay goteras, imagínense en hospitales donde se recibe a miles de pacientes”, dijo Hevia y agregó que su oficina está abierta para dialogar.