El Grinch, ¿logrará arruinar la Navidad?

El Grinch, ese ser gruñón y peludo de color verde que vive en una cueva oculta en lo alto de la montaña, desde hoy buscará acabar con la Navidad de los quien. Él mismo afirma que su corazón es muy pequeño, motivo por el que es cascarrabias. Siempre está quejándose de todo y nada lo hace feliz. Su único amigo es un perrito llamado Max, y es más que suficiente, porque él dice que no necesita a nadie.

Dentro de un pequeño copo de nieve se sitúa el pueblo de Villa Quien, donde sus habitantes celebran la Navidad con felicidad, alegría y armonía, excepto el cínico y misántropo Grinch (Benedict Cumberbatch), que detesta la Navidad y vive en una guarida en lo alto del Monte Crumpit. Todos le desprecian, especialmente el alcalde, Augustus.

Un pasado trágico

Tanta alegría al peludo ser le provoca una rabia y una envidia que él no puede controlar. Y empieza a pensar qué hacer para que ese sentimiento desaparezca. Se le ocurre bajar a la ciudad y robar todos los adornos y los regalos navideños. Así nadie podrá disfrutar de esa fiesta. Pero no contaba con que la pequeña Cindy Lou (Cameron Seeley) se interese por él luego de enterarse que tuvo un pasado trágico y que no siempre fue malo y cruel, sino que cuando era niño disfrutaba de esta fiesta.

Cindy Lou planea buscar a Papá Noel para agradecerle por ayudar a su madre soltera cada Navidad, algo que interferirá con los planes del Grinch, ya que ambos descubrirán el verdadero significado de Navidad.

Una animada adaptación

El filme, dirigido por Yarrow Cheney y Scott Mosier, con el guion de Michael LeSieur, es una adaptación del cuento infantil ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! (1957), del autor Theodor Seuss Geisel, más conocido como el Dr. Seuss.