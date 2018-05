Se ha convertido en el meme del momento. En la red social que visites verás chistes sobre Ferraris y graciosas comparaciones, pero ¿cómo surgió el chiste? Todo tiene que ver con una entrevista realizada por la revista TV Notas al actor mexicano Ferdinando Valencia (en la foto de arriba a la derecha).

En la entrevista, en la que hablaba de varios tema personales, le preguntan sobre si tiene algún tatuaje en el cuerpo o si se lo hará, esta fue su respuesta: “A diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías (stickers)?”, señaló.

A partir de la curiosa respuesta los internautas desataron su creatividad y plantearon diversas variantes, creando estos divertidos memes: