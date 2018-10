El 80% no sabe cómo prevenir el cáncer de mama

El 80% de los lectores de EL DEBER que participaron de la consulta realizada en nuestra página web no sabe cómo prevenir el cáncer de mama. Esa fue la primera pregunta que esta casa periodística formuló el jueves, de la que participaron 261 personas. Otro dato impactante: 74% confesaron que no saben cómo realizarse el autoexamen mamario (pregunta del viernes, participaron 250 personas). Poco más del 66% no aprovecha el Octubre Rosa (pregunta del lunes, respondieron 193 personas), la campaña local que pone en descuento la mamografía en centros de salud privados y públicos. Y por último, 68% no ha tenido experiencia con el cáncer de mama en el seno de su hogar (pregunta de ayer, de la que participaron 144 lectores).

“Los resultados de la consulta que ha hecho EL DEBER reflejan el poco conocimiento que se tiene sobre el cáncer de mama y una ausencia de prevención”, expresó Bonnie Coca de Barbery, presidenta de la Legión Cruceña de Combate al Cáncer y agregó que a través de estas consultas las mujeres toman conciencia del valor de la prevención, e instó a las cruceñas a que participen en las campañas de octubre.

Opiniones profesionales

“La verdad es que la realidad es esa, la mayoría de la gente desconoce que hay cosas tan básicas como hacerse un examen mensual o estudios de ecografía y mamografía. Creo que el tema pasa por un factor económico”, expresó Claudia Verónica Sitic, jefa del Servicio de Mastología del Oncológico, a tiempo de aclarar que si bien en octubre hay una campaña fuerte, el resto del año no la hay. “No contamos con alguna política de salud. Se ha establecido (el Gobierno) un día libre de trabajo en el año para que la mujer se haga su control, pero las mamografías no existen dentro de un programa de salud, solo acceden a estas las pacientes derivadas de un seguro de salud. Para quienes no lo tienen, el estudio cuesta Bs 400 que es un costo alto para el ciudadano promedio”, relata Sitic, quien cree que las mamografías deberían ser obligatorias y gratuitas en las mujeres por arriba de 40 años.

Por su parte, Henry Paniagua, oncólogo clínico y presidente de la Sociedad Boliviana de Oncología considera que un factor importante para la falta de autoexamen y de asistencia a realizarse estudios para diagnóstico precoz es la mala propaganda que se hace de mujer a mujer. “Se dicen unas a otras que la mamografía es dolorosa cuando les apretan las mamas, esa experiencia desagradable hace que muchas no acudan, cuando eso hoy en día ha cambiado. Los aparatos que hay en Santa Cruz tienen sensores de presión, ya no es como antes que era manual. En la Maternidad, en el Hospital Francés, el Hospital Oncológico tienen equipos nuevos”, informó, y ni qué decir de los centros privados que son modernos.