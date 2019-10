EL DEBER se suma al reto de hablar de cáncer de mama en octubre rosa

“Una mujer de cada ocho en Bolivia va a tener cáncer de mama, esta no es una enfermedad lejana, está aquí entre nosotros”, así empezó su alocución el oncólogo mastólogo Mario Gianella, principal expositor invitado de #HablemosDeCancerDeMama, una actividad de concienciación contra esta enfermedad que se ha convertido en el segundo tipo de cáncer que está matando mujeres en nuestro país. La iniciativa fue el preludio de Octubre Rosa, el mes dedicado a la prevención contra este cáncer.

La organización corrió por cuenta del Voluntariado de Cáncer de Mama Mi Refugio, que ayuda a las pacientes a sobrellevar la lucha. EL DEBER apoyó la iniciativa.

Acciones que ayudan

Gianella se ocupó de desmitificar falsas creencias que solo hacen perder el tiempo y la batalla contra el cáncer de mama, como creer que el consumo de bicarbonato de sodio va a ser el mejor tratamiento.

Más bien hizo un listado de recomendaciones como: dar de mamar a los bebés (como factor preventivo), no consumir cigarrillos ni bebidas alcohólicas, tener actividad física (la obesidad especialmente en la menopausia es un factor de riesgo), reducir el consumo de azúcar y lo más llamativo de todo: tener cuidado con el uso de anticonceptivos orales.

“Cuidado con el uso de anticonceptivos orales o intramusculares y por largo tiempo sin saber en qué categoría de riesgo está. Antes de iniciar su método tiene que saber si puede ser considera da como paciente de riesgo por tener antecedentes familiares, por ejemplo.

El mismo cuidado tienen que tener quienes están en la menopausia y acuden al tratamiento de reemplazo hormonal. Si usted está en la categoría de alto riesgo, no debería recomendarse el uso de estos métodos”.

Niveles de prevención

Hay nivel primario, secundario y terciario. El primero se refiere a promover hábitos para evitar factores de riesgo como los descritos en el anterior párrafo, mientras que la prevención secundaria se enfoca en iniciar una cacería para detectar de manera temprana dónde está el cáncer y que sea tratado por un especialista a tiempo.

“Aquí entran los estudios que descubren el cáncer antes de que este se manifieste clínicamente, es decir, antes de que aparezca esa úlcera que no sana o un bulto en la axila”, refiere Gianella.

Aquí cobra importancia el autoexamen de las mamas, así como los estudios (mamografía y ecografía mamaria). “Decir no quiero hacerme un estudio porque por ahí descubren que tengo cáncer, es como decir no quiero que haya una señal de tránsito que diga cuidado no siga este camino porque hay un precipicio. Todos tenemos derecho a saber si tenemos cáncer para iniciar un tratamiento”.

Por último, la prevención terciaria es la que se ocupa de la rehabilitación de los pacientes tratados por cáncer como el acompañamiento sicológico y la cirugía reconstructiva del seno.