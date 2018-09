El lunes 17, los premios Emmy llegaron a su 70.a edición y el Microsoft Theatre de Los Ángeles se vistió, una vez más, de gala. En la noche de los premios más importantes de la televisión estadounidense se produjo un giro inesperado, y es que Netflix podría perder el reinado que ha mantenido durante años. L a plataforma obtuvo el mismo número de estatuillas que HBO.

Aunque ha pasado más de una semana de la premiación, te decimos dónde podés ver estas producciones multipremiadas.

Juego de Tronos

Para muchos será obvio leer que la serie se puede ver en HBO Go, además de ser una serie original de la plataforma. No obstante, la octava temporada, que se estrenará en primavera de 2019, también podrá verse mediante Movistar+ Series. Pero lo que quizás no se sabe es que suma ya 47 premios Emmy a lo largo de las siete temporadas de emisión, convirtiéndose así en la más galardonada de la historia.

El asesinato de Gianni Versace

La segunda temporada de American Crime Story, después de El pueblo contra O.J. Simpson, puede verse a través de Netflix y las plataformas de pago de Atresplayer y FX .

The Marvelous Mrs. Maisel

Esta ficción solo puede verse a través de la plataforma Amazon Prime Video. Tras el éxito de la primera temporada, la segunda llegará a finales de este año y ya se ha confirmado la tercera.

Barry

La comedia protagonizada por Bill Hader se puede ver a través de FX y cuenta con seis temporadas y 75 capítulos.

El cuento de la criada

Fue la gran triunfadora de la anterior edición de los Premios Emmy, pero en la gala celebrada el lunes se fue prácticamente sin nada, aunque ya está confirmada la tercera temporada, pese a que no hay aún fecha de estreno, se seguirá emitiendo en HBO Go.

The Americans

También se puede ver a través de FX. Cuenta con seis temporadas y 75 capítulos, en los que se narra la historia de dos espías del KGB que viven en Washington DC durante el Gobierno de Ronald Reagan. Tendrán que mantener su secreto frente a unos vecinos que trabajan para el FBI y los servicios de inteligencia.