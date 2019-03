Don Perlimplín y un amor puro por Belisa

“Putrefacto con olor a rosas, viviendo constantemente a lado de la muerte, con el hambre insaciable en búsqueda del cordero que los libre de tan cruel destino, luchando para sobrevivir en un mundo perdido de valores fingidos, apoyados en una fe inexistente, encontrarán la fuerza en ellos mismos, descubriendo al final el valor de la vida ajena”, señala así la sinopsis de Hambre, la nueva obra del director de Altoteatro Freddy Chipana que fue estrenada anoche en Santa Cruz y seguirá en la grilla hoy, mañana y el domingo, a las 20:00, en la Casa de la Cultura Raúl Otero R.

Su significado

“Cada obra es un nuevo encuentro con el público, un misterio, un compromiso para viajar con el alma. Está hecha para ellos, para sus ojos, su razón y sentimiento”, respondió Chipana sobre qué es lo que debe esperar el público sobre esta nueva puesta en escena.

El director comentó que 2018 recibió la invitación del director de la compañía Alu-k, Carlos Cova, para dirigir una obra. No fue hasta que en septiembre llegó el Festival Peter Travesi. “Ahí sellamos el compromiso, yo escribiría la obra y ellos se encargaban del capital humano, así que pusimos fechas y nos pusimos a trabajar”. contó.

Elenco

Está conformado por Luis Jimenes, Carlos Cova, Marien Justiniano e Iris Estremadoiro. Las luces y sonido están a cargo de Juan José Rojas.

Las entradas ya están a la venta y tienen un costo de Bs 50 (mayores) y 30 (estudiantes).

Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín es la propuesta de Studio Vértigo que se presenta el domingo, a las 20:30, en el Centro Cultural Feliciana Rodríguez (calle Ñuflo de Chávez Nº 21)

La tragicomedia, escrita por el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, trata los problemas derivados del matrimonio y el amor de un hombre hacia una joven y que lo lleva a sacrificarse por liberar su alma.

“Es el boceto de un drama grande. No he puesto en él más que las palabras precisas para dibujar los personajes. Don Perlimplín es el hombre menos cornudo del mundo. Su imaginación dormida se despierta con el tremendo engaño de su mujer. Lo que me ha interesado en Don Perlimplín en subrayar el contraste entre lo grotesco y lo lírico y aun mezclarlos en todo momento. La obra se mantiene sobre música como una operita de cámara”, señaló García Lorca en una entrevista en 1933.

Puesta en escena

Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín es dirigida por Mariana Sueldo Bianchi.

El elenco teatral está conformado por Fernando Gonzales, Vanesa Méndez, Marina Pereira, Vanesa Fornasari y Bianca Coco.

Esta obra, que también tiene baile, cuenta con la coreografía a cargo de Vanesa Méndez, la musicalización está en manos de Pablo Namurois y la escenografía de Pablo Ángel.

Las entradas tienen un costo de Bs 40 (adultos) y Bs 30 (estudiantes y artistas). Informes y reservas: 716-07361.