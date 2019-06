Dolor crónico y emociones

Si lastima durante más de dos meses, ya entra en la categoría de sufrimiento crónico.

El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo está mal. Es una sensación desagradable que se presenta de distintas maneras, ya sea como pinchazo, hormigueo, picadura, ardor u otro tipo de molestia. El padecimiento puede ubicarse en un área específica o en todas partes del cuerpo. Existen dos tipos: el dolor agudo y el crónico. El primero alerta sobre lesiones, mientras que el segundo se caracteriza por ser prolongado en el tiempo, puede durar semanas, meses o incluso años, y haber sido ocasionado por una lesión o infección, por artritis, cáncer, etc. En ciertos casos no hay una causa clara, pero los factores ambientales y sicológicos tienen el poder de empeorar el dolor crónico.

Emociones a flor de piel

Es común que los estados anímicos, el estrés y las preocupaciones hagan mella no solo en el espíritu, sino también en el cuerpo. Y es entonces cuando los medicamentos solo actúan como paliativos, al no atacar la raíz del problema.

“He atendido personas por problemas crónicos de dolor, ya sea de espalda, latidos irregulares de corazón y un sinfín de cosas. Los médicos me las mandaban porque iban a consulta habitual y no encontraban solución. Ahí es donde hablamos de los trastornos de somatización en quienes pasan por episodios de mucho estrés, algún problema emocional o ansiedad, situaciones difíciles. El dolor de cabeza frecuente, de espalda, de articulaciones, a veces con vómitos, diarreas, hipertensión, mareos, la debilidad, incluso la laberintitis y la ceguera temporal tienen que ver con estrés, la gran enfermedad de este siglo”, explica la sicóloga clínica Katherine Suárez.

Para ella, el cuerpo grita lo que no se resuelve en otros niveles que no necesariamente son los físicos. “Las áreas en las que hay más prevalencia de las molestias son el estómago, la cabeza y la hipertensión”, dice y explica que la somatización de las emociones es una manera de pedir atención, “ya sea de sus padres, amigos, parejas, también hay casos de personas que evitan enfrentar situaciones que les resultan duras y se encierran en sus síntomas. La medicación es un alivio momentáneo, se recomienda psicoterapia a largo plazo”, sostiene.

La fibromialgia es conocida como la enfermedad de las emociones, involucra dolor muscular, en tendones y ligamentos, la padece entre el 2 y 6% de la población, especialmente femenina. No tiene cura y puede ir acompañada de complicaciones como cansancio, trastorno del sueño y depresión, entre otros. “Las exigencias emocionales, mentales y físicas son mayores que antes, y contribuye a esto que la gente no hace ejercicios, tiene malos hábitos alimenticios, come fuera de horarios, etc.”, dice Suárez, quien recomienda en este caso el tratamiento médico y sicológico.

El temperamento

Para la sicóloga clínica Centa Rek, la somatización tiene que ver más con la forma de afrontar el estrés que con el estrés per se. “Normalmente ocurre cuando las personas no logran una expresión abierta de sus problemas, son cerradas, viven las situaciones como si fueran culpa suya, o con desconfianza, como si no pudieran contar a los demás. Se sienten vulnerables y creen que la gente las verá sin capacidad para resolver sus conflictos, tienen una bajísima autoestima y mucho miedo a la opinión de los demás. Se tragan todos los dolores, lo que las lastima, y al cabo del tiempo, estos dolores pueden aparecer a nivel orgánico como trastornos sicosomáticos”, argumenta.

Rek insiste en la importancia de la actitud para afrontar las cosas. “En general el estrés de la vida cae sobre un fondo de personalidad, que tenga una predisposición a no saber, de alguna manera, afrontar cosas. El estrés por sí solo no genera un problema sicosomático de una dimensión tan grande, tiene que haber un trauma, una personalidad con ciertas dificultades, con poca capacidad para exteriorizar y para encontrar salida”, finaliza.

El ámbito físico

La fisiatra Karina Rivero, de Kine Plus, Clínica del Dolor, dice que el 80% de la consulta que llega a su puerta tiene que ver con dolor agudo y crónico. “El crónico es el más difícil de tratar debido a que con el tiempo se amplifica en el cerebro, esto es a lo que se llama sensibilización central del dolor”, detalla.

Rivero dice que la zona que sufre por el dolor, con mayor frecuencia, es el raquis (columna vertebral), y que de esta, la más afectada sintomáticamente es la región lumbar, ubicada entre la cintura y los glúteos. “En segundo lugar de recurrencia está el dolor cervical (cuello), y en tercero se da el hombro doloroso. El dolor de rodilla ocupa el cuarto lugar, esa es la estadística en el consultorio del especialista en dolor, por lo menos en el mío como fisiatra”, dice la profesional de la medicina de rehabilitación.

Por muy crónico que sea el sufrimiento, Rivero dice que es imposible decirle al paciente que tiene que acostumbrarse a vivir con ese dolor, “porque el dolor es inhumano. Toda molestia tiene una causa y teniendo un buen diagnóstico se puede ayudar al paciente. El dolor que yo trato es el osteomioarticular (huesos, articulaciones y ligamentos), que se ve con tratamiento médico, físico e intervencionista, de acuerdo a lo que requiera el paciente, y de acuerdo al hallazgo físico”, explica.

La fisiatra reconoce que es importante indagar las emociones. “El dolor crónico se imbrica en el cerebro con el área emocional, a este tipo de paciente se precisa realizarle un tratamiento multidisciplinario, es decir con ayuda de otras especialidades, como el siquiatra. El dolor originado por estrés o las emociones se reconoce porque se nota al paciente muy ansioso y con alteración del sueño”, dice, “la duración de las terapias está en función de cada caso en particular”, agrega.

Christian Flèche, sicoterapeuta, padre de la teoría de la descodificación biológica, en una entrevista con el diario español La Vanguardia aseguró que cada órgano y parte del cuerpo responde a un sentimiento, “cuando era enfermero en un hospital observé que pacientes con la misma enfermedad, tratamiento y doctor evolucionaban de manera muy diferente”, arguyó.