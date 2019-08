‘Doctor’ celular

Probablemente esta sea la era cuando las excusas no valen nada.

Sitios web, grupos de Facebook, influencers, aplicaciones, etc. hablan al mismo tiempo de muchos temas, desde todas las perspectivas imaginadas. Uno de ellos es la salud.

Esta tendencia, además de los consejos y debates, están disponibles en un pequeño dispositivo que cada vez parece acaparar más: el teléfono celular.

Las favoritas son las aplicaciones, más conocidas como apps, que hablan de salud física y mental en todos los niveles y especialidades, algunas son gratuitas, otras no, pero en general son baratas, considerando que es algo así como tener un médico o un terapeuta al alcance de la mano, a toda hora. Obviamente, este recurso es una opción rápida e inicial; la última palabra siempre la tiene el médico.

Apps para cada necesidad

La tecnología ha pensado en todo. Existen aplicaciones para personas con problemas cardíacos, diabéticos, depresivos, de adicción al cigarro, para quienes desean espantar el estrés y hasta para las que buscan un diagnóstico sin hacer fila.

Una de las plataformas es Ada Health, es sorprendente y gratis (para Android y iPhone), fue desarrollada por más de 100 médicos y científicos, conoce miles de síntomas y condiciones, desde un resfriado común hasta las enfermedades poco comunes. Hace preguntas al ‘paciente’ y, de acuerdo a las respuestas, entrega una lista de posibles enfermedades.

Qardio Salud del Corazón hace seguimiento de los datos relacionados con la presión arterial y el peso, ayuda a crear un sofisticado diario de salud, se sincroniza con otras aplicaciones y establece recordatorios. Está puntuada con la nota máxima (5), es gratis y accesible desde Android y iPhone.

Glucose Buddy Diabetes Tracker, también calificada con 5, cuesta desde $us 4 hasta $us 40, según los planes premium. Permite seguir los cambios en los niveles de azúcar en sangre, insulina, peso, presión arterial, A1C y más; ayuda a controlar los cambios en el consumo de azúcar y carbohidratos en sangre, cada hora.

Therapy Professional Mental Health Sessions es una de las múltiples alternativas que hay para chatear en línea, de forma anónima, con sicólogos certificados (a cualquier hora del día). Luego de un primer contacto se establecen los costos, de acuerdo a los paquetes.

Con Kwit surge la posibilidad de dejar de fumar a través de juegos, puntuaciones por logros, etc. Descargar la app tiene un costo de $us 7,50 un mes, hasta $us 48 por seis meses. Existen aplicaciones más económicas también, como Smoke Free, desde $us 8.

Ladytimer es una buena opción para las mujeres que quieren llevar un registro de su periodo menstrual y que además están pendientes de sus días de fertilidad. Está disponible para Android, IOS y Blackberry, ayuda a organizar un histórico del ciclo, y un calendario de fertilidad con gráficos de temperaturas, etc. Su precio oscila entre $us 2 y 4. Tiene buena puntuación.

Calm: meditación y sueño, es quizás una de las apps más publicitadas en las redes sociales, la suscripción va de $us 15 hasta $us 400, el paquete para toda la vida. Ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y a tener un sueño más reparador con meditaciones guiadas, programas de respiración, clases magistrales y música relajante.

Daily Yoga sirve para ejercitarse en esta disciplina, con miras a mantener la figura, pero también a relajarse. Tiene un millón de seguidores, en su biblioteca incorpora más de 20 ejercicios de yoga, de 200 posturas y 18 temas de música ambiente.

Recomendar una aplicación es complicado. Al final, es el usuario el que se queda con la que más se adecúe a sus necesidades. Cualquier lista es solo el primer paso para conocer, espabilarse y deshacerse de cualquier atisbo de excusa.