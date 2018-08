Es como reflexionar la vida desde la música. Las letras de los clásicos de toda la vida de Abba, sumadas a los paradisiacos paisajes por los que transcurre la película, además de las hilarantes ocurrencias de los personajes y la libre locura de una Donna (antes con Meryl Streep y ahora con Lily James) en sus años mozos, hacen la receta perfecta para un fin de semana de cine distinto, y por tanto refrescante, para dar un giro a la última racha de grandes producciones de batallas épicas de superhéroes y efectos especiales magnificados por el 3D.

Mamma Mia Here We Go Again es la segunda entrega, diez años después de la primera. Con un presupuesto de $us 75 millones, narra de forma simultánea la vida de Donna (Meryl Streep) en su juventud, cuando en busca de lo que la brújula de la vida le depare, se convirtió en madre de una hermosa niña, con tres padres.

Paralelamente el filme muestra a una Sophie (Amanda Seyfried), en un momento de la vida en que necesita más que nunca a sus padres, al no tener más a su madre.

Los que no podían acompañarla llegaron de sorpresa, y con un enorme séquito ‘casual’. También arribó la abuela de Sophie (interpretada por Cher), su esposo, y el cherry de la torta fue el nacimiento de su primer bebé.

La nueva versión de Mamma Mia llega con más sensibilidad que nunca, enfatizando en la importancia de la familia, por más peculiar que sea, como Sophie con sus tres papás. Asimismo, muestra el esplendor de la mujer cuando encuentra la libertad del viento como vocación (Donna joven), sin ataduras; y la fuerza femenina alimentada por la maternidad (la misma Donna cuando tiene a su bebé en brazos).

Sutilmente emotiva, Mamma Mía Here We Go Again es una segunda entrega que vale la pena ver para refrescarse. Digna de ser aprovechada por ser de las pocas joyas musicales en mucho tiempo que ofrece la cartelera local.