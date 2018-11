Diabetes ¿solo causada por el sobrepeso?

Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes (DMD). Esta es la campaña de concientización sobre la diabetes más importante del mundo desde su instauración en 1991. Según la Fundación para la Diabetes su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

En Bolivia 138.124 personas padecen de esta enfermedad, según datos del Ministerio de Salud difundidos en 2016. Comúnmente se conoce a la diabetes como una enfermedad causada por comer azúcar en exceso y la falta de ejercicio físico, sin embargo, lo que pocos saben es que existen distintos tipos de diabetes, y esto ha llevado al mal tratamiento de muchos pacientes.

La diabetes es una enfermedad autoinmune, en la que el páncreas deja de producir (o produce muy poca) insulina, la cual se encarga de regular los niveles de azúcar en sangre (glucosa). Los dos tipos de diabetes más conocidos son: Diabetes Tipo 1 y Diabetes Tipo 2.

La Diabetes Tipo 1 es la falta de producción de insulina. Aparece generalmente en personas menores de 30 años de manera brusca. La causa es casi siempre genética y no debido a los hábitos alimenticios, por lo que no se puede prevenir. El paciente es insulino-dependiente lo que significa que debe controlar él mismo la dosis de insulina que su cuerpo no puede producir. Esta no tiene cura y los síntomas son: ganas frecuentes de ir al baño, sueño, cansancio, cambios de humor, aliento cetónico, mucha sed y aumento del apetito.

La Diabetes Tipo 2 en cambio, es casi siempre la resistencia a la producción de insulina. Aparece generalmente en personas mayores de 30 años y de manera lenta y progresiva. Las causas suelen ser malos hábitos alimenticios, falta de actividad física, obesidad o genética. Generalmente se puede prevenir llevado un estilo de vida saludable. El paciente no siempre es insulino-dependiente, a veces basta con una alimentación controlada.

En Santa Cruz de la Sierra, se realizarán varias actividades este 14 de noviembre conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. A partir de las 8:30 habrá una concentración en la Plazuela del Estudiante, para hacer caminata hacia la Manzana Uno donde se realizará una feria de la salud.