Después de leer esto nunca más compartirás tus entradas a eventos en Instagram

La emoción de conseguir entradas para uno de los juegos de beisbol más importantes del año le jugó una mala pasada a Robbie Johnson, de 28 años, que terminó sufriendo una de las peores decepciones de su vida por presumir en redes sociales los boletos.

Según cuenta la web Gizmodo, el partido para el que iban as ser las entradas era el 'Game 2 of the World Series de la MLB en Estados Unidos'. Unos boletos que eran muy difíciles de conseguir por la importancia del partido.

Johnson se gastó 650 dólares para las entradas de un partido que alguien finalmente le “robó” luego que clonara el código QR que salía en la foto que el desafortunado Robbie puso en Instagram.

El día del partido, acudió al Fenway Park y no le dejaron entrar al estadio. Al parecer, la máquina de escaneo no aceptaba su ticket. Tras una visita a los servicios de venta de entradas, se le informó que el boleto ya había sido escaneado un par de horas antes de su llegada.

Finalmente Robbie entró al partido, pero tuvo que pagar 450 dólares por una entrada y sin encontrar a la persona que hábilmente capturó la imagen para falsificar el ticket.