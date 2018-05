Después de 45 años halla a su madre biológica y se lleva una sorpresa conmovedora

En ese momento pensó: “Aquí es donde todo termina”. Bruce Hollywood, un coronel de la Fuerza Aérea de EEUU, donde estaba estacionado en el pentágono rumbo a su trabajo cuando sufrió un ataque al corazón. Camino al hospital, Bruce analizaba su vida reprochándose por muchas cosas incluso por no poder ayudar a su hijo en su ingreso a la universidad y conocer a su madre biológica, según el reporte de Infobae.

La madre de Hollywood, una japonesa que en 1960 lo dio en adopción a una pareja de estadounidenses que vivía en la estación militar de los EEUU en Japón. Su madre biológica quería que tuviera una mejor vida en Norteamérica.

“Siempre supe que era adoptado porque mis rasgos son asiáticos; mi padre era de ascendente irlandés y mi madre noruego. Y ellos siempre me decían: nosotros te escogimos a ti de forma especial. Tú eres incluso más especial que cualquier otra persona” cuenta Hollywood.

Esto también te puede interesar:

El mismo año del ataque al corazón, en el 2005, decidió buscar a la madre que lo trajo al mundo. Sus padres adoptivos siempre le alentaron para que hiciera la búsqueda, por su parte él siempre se negó, hasta ese momento. Todos sus pensamientos tomaron un rumbo con el ataque al corazón, y una vez recuperado, inició su búsqueda.

Tenía un plan de escribirle una carta, por si acaso ella nunca le hubiera contado a nadie que tenía un hijo. “He vivido la mejor vida del mundo. Soy un coronel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tengo hijos hermosos. La vida es muy buena” Quería escribirle Hollywood a su madre, de acuerdo con la publicación.

Durante la búsqueda intentó encontrar información de ella en la embajada de Japón en Washington y en la embajada en Tokyo, pero tristemente en ninguno de estos lugares tuvo suerte. Contrató un detective privado y tampoco tuvo suerte. “y pensé: sabes qué, lo intenté. Hice todos los esfuerzos que pude. Simplemente no tuve suerte”, confesó.

Esta foto le entregó su madre adoptiva a la progenitora de Hollywood

Al pasar de los meses, camino a una conferencia militar en Alemania, conoció al almirante Harris, un hombre que le dio un giro a su vida.“le conté que había tenido un ataque al corazón y que intentaba encontrar a mi madre. Y él me dijo que me podía ayudar. Y yo le respondí: sabes qué, eres un almirante y todo, pero no puedes ayudarme. Ya fui a las embajadas, intenté por otros medios, y tú no me puedes ayudar” El almirante insistió en que podía ayudarlo, recuerda Hollywood de ese día

Sin esperanzas, Hollywood le dio toda la información que tenía. Días después recibe una llamada de la embajada de Japón. “coronel Hollywood, es muy grato informarle que hemos encontrado a su madre: Nobue Ouchi. Yo dije ¡Oh, Dios mío, esto es maravilloso. Me tienen que ayudar a escribir una carta. Quiero que sea precisa, y culturalmente sensible” rememora.

La persona que llamó respondió: “No habrá ninguna carta. Ella lo llamará en 10 minutos, y ellas no habla inglés. ¡Buena suerte!

Hollywood empezó a buscar un intérprete. Instantes después sonó el teléfono. Conmocionado por la situación, habló con rapidez contando lo feliz y agradecido que estaba con ella. A lo que ella le respondió: “lo siento, no hablo inglés”. Con ayuda de un intérprete logró entender lo que su madre le decía.

Hollywood junto a su madre biológica

El intérprete le dijo:”Bueno, mañana es su cumpleaños 65 y de regalo siempre soñó que tú volverías a ella”. Su madre nunca se había casado porque decía que su corazón pertenecía a un solo hombre. “Y ese eres tú, ella sabía que regresarías”, le dijo el intérprete.

Los viajes a Japón se hicieron frecuentes. Y en algunas ocasiones. Los dos comenzaron estudiar el idioma del otro. Pero tres años después de conocerse, en el 2009, Nobue murió de un ataque al corazón. Luego de conocer a su madre, Hollywood descubrió su identidad japonesa, algo con lo que nunca se había identificado.

"En estos últimos 12 años finalmente descubrí mis raíces japonesas. Antes de eso, yo no tenía ninguna identidad japonesa. Yo solo tenía facciones japonesas, pero nada más, y mientras más me involucré con mi comunidad más orgulloso me volví de mi herencia", concluye.