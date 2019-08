Descubrimiento científico permitirá obtener mejores variantes de la palta

Científicos mexicanos descifraron la secuencia genómica de la palta o aguacate y a partir de este resultado será posible obtener mejores variantes del fruto y árboles más resistentes al ataque de patógenos, informó ayer el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.

Mediante un comunicado, el Cinvestav recordó que, en la actualidad, la palta Hass es la variedad de este fruto más comercializada a escala mundial, con un mercado de miles de millones de dólares anuales y sus características como una pulpa con cáscara duras permiten un mejor manejo y almacenamiento del producto, lo que ha hecho de esta variedad la preferida en el mundo.

Sin embargo, este tipo de palta “no ha tenido ningún mejoramiento en los últimos 40 años” debido a que cuenta con un ciclo de vida largo, “lo que representa una cuestión atípica en agricultura”, ya que muchos cultivos se modifican incluso por cuestiones de protección de plagas.

Por ello, la investigación publicada ayer en la revista científica Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS) sobre el desciframiento del genoma del aguacate cobra mayor relevancia no solo para México, sino para los más de 10 principales países productores a escala mundial.

La institución señaló que a partir de esta investigación, encabezada por la Unidad de Genómica Avanzada (UGA) del Cinvestav, es posible adentrarse al estudio de la evolución del fruto y de las plantas en general.

El principal autor de la investigación, el mexicano Luis Herrera Estrella, comentó que en un principio se planteó secuenciar solo el genoma de una variedad mexicana de aguacate (P. americana var. drymifolia), pero final mente lograron secuenciar otros tipos, como el gautemalteco (P. americana var. guatemaliensis), el antillano y el Hass.

“Todos los aguacates tienen el mismo genoma, solo que existen alelos o versiones de genes distintos en cada uno de ellos, lo que permite diferenciarlos, haciendo a algunos más resistentes a una enfermedad o capaces de producir aceites de mayor calidad, entre otras características”, dijo Herrera Estrella.