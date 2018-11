Del amor y otras curiosidades sobre Ricardo Montaner

Faltan pocos días para que Ricardo Montaner aterrice en la ciudad de los anillos. El cantante de música romántica vuelve a Santa Cruz luego de nueve años de ausencia e incluyó la ciudad como parte de su gran gira mundial Ida y vuelta. El concierto se realizará el jueves 8, en el estadio de Real Santa Cruz.

1.- Héctor Eduardo Reglero Montaner (61). Sí, así se llama, nació en Buenos Aires (Argentina), pero se crio en Maracaibo (Venezuela) y además de tener ambas nacionalidades posee una tercera: la colombiana. El cantante forjó su carrera profesional sobre los escenarios en Venezuela, pues fue prácticamente en este país donde pasó la mayor parte de su vida, aunque por la situación política no ha regresado allí hace más de seis años.

2.- Más allá del gran éxito que Montaner ha tenido en sus más de 30 años de carrera, le encanta enseñar lo que sabe, por lo que ha sido coach en La Voz Colombia (2012), La Voz México y actualmente es entrenador en La Voz Argentina, donde cada participación que tiene genera una avalancha de noticias.

3.- Ha recibido decenas de premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Grammy a la Excelencia, otorgado por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación (2016), Gaviota de Plata, Gaviota de Oro, Antorcha de Oro y Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar, Record Guinness por realizar tres conciertos el mismo día en Puerto Rico: Mayagüez, Ponce y San Juan, entre otros logros.

4.- Lo que se hereda no se hurta, y es el caso de la familia de Montaner. Sus cinco hijos –Alejandro, Héctor, Ricardo, Mauricio y Eva Luna– siguen sus pasos por la industria musical, incluso dos de ellos formaron el dúo Mau y Ricky.

5.- Pero ¿cómo es que llega a los escenarios? Ricardo no era vocalista, sino que tocaba la batería, desde los 16 años, en la banda de rock Scala. Un buen día el vocalista se enfermó y él tomó su lugar. A los 14 años compuso su primera canción, que se tituló Noche de primavera.

6.- Aunque es algo trivial, el color favorito del cantante es el negro. En muchos de sus conciertos ha elegido este color para vestirse.

7.- El artista contó que sus cábalas son no separase de su esposa en las giras, ir a misa los domingos, esté donde esté, y dormir su infaltable siesta de todos los días. ¿Llegará a Bolivia acompañado de la cineasta caraqueña Marlene Rodríguez Miranda?

8.- Montaner ha sido crítico de la política de Venezuela. En abril de este año se unió a la Human Rights Watch para una campaña contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro, bajo el hashtag #TodosConVenezuela. “Los latinoamericanos no van a tolerar que el Gobierno de Nicolás Maduro siga negando la devastadora crisis de derechos humanos y humanitaria que están sufriendo”, reclamó.

9.- El artista anunció recientemente que cuenta con un proyecto de trabajo musical con su amigo y colega ‘El Puma’ Rodríguez, que también marcará el regreso del cantante venezolano a los escenarios. “Mi querido hermano está de vuelta con un nuevo proyecto. Qué alegría para su legión de seguidores”, fue lo que escribió Montaner en su cuenta de Twitter.

10.- Ida y vuelta se llama la gira que trae Montaner a Bolivia y que es considerada la más grande de toda su carrera. El tour lo ha llevado por diversos países de América y Europa, además de 20 ciudades en EEUU y entre 25 y 30 conciertos en México. La misma comenzó el 30 de noviembre de 2017 y aún continúa. Al país que no ha podido ir es al suyo, a Venezuela. “No, no puedo”, informó a sus seguidores en su momento, pues dijo no sentirse seguro para volver a la tierra donde se crio y a la que volvió en 2013 para presentarse y votar en las elecciones presidenciales. Allí indicó que su voto fue para Henrique Capriles. Su último concierto en Caracas fue en 2012.