Dcloud, la nube para los negocios inteligentes

La computación en la nube o los servicios en la nube son un paradigma que permite ofrecer y consumir servicios a través de una red que normalmente es internet. A veces no nos damos cuenta, pero, todos los días hacemos uso de aplicaciones alojadas en la nube, ya que Gmail, Outlook y Spotify son servicios en nube que están orientados a consumidores finales.

Los beneficios principales son la baja inversión inicial, la eficiencia de costos, facilidad de uso y mantenimiento, capacidad elástica y la posibilidad de innovar rápidamente.

Al respecto, Cristian Daher, CEO de Datec, nos brinda un panorama completo de este novedoso y útil servicio.

¿Cómo ha evolucionado el mercado boliviano a la tendencia de la nube?

Al inicio se notó un poco de precaución porque no se conocía el servicio, o tal vez no se pensaba que una empresa boliviana podía competir con empresas como Amazon, Microsoft o IBM en la provisión de servicios en la nube. Posteriormente el mercado comenzó a reaccionar positivamente, es más, irónicamente reaccionó de manera inversa a la que habíamos pensado; teníamos en mente que quienes más demandarían soluciones en la nube serían la pequeña o mediana empresa ya que internamente no tienen todas las prestaciones de IT; sin embargo, fueron las corporaciones más grandes que apostaron por esta tendencia, logrando ahorrar hasta un 30% versus sus compras habituales en IT.

¿Qué servicios se ofrecen en la nube?

Entre los más conocidos y que provee la nube boliviana dCloud están: Servidores y Centros de Datos, Sistemas de Comunicaciones Unificadas, Correo Electrónico (actualmente la banca adopta bastante este servicio) Respaldo de datos y alta Disponibilidad.

La adopción de servicios provistos en la nube depende mucho de la madurez tecnológica que tengan las empresas, a medida que éstas entiendan todos los beneficios, comenzarán a migrar sus cargas críticas generando ahorro y confiabilidad en sus corporaciones. (Ver más en www.dcloud.com.bo)

¿Cómo se garantiza la seguridad de la información en la nube?

Cada empresa determina los atributos de seguridad que desea activar en sus servicios en la nube, en este caso dCloud tiene muchas ventajas respecto a los proveedores tradicionales de nube, éstas son tipo WorldClass porque ofrece servicios multicloud, una modalidad que permite al cliente utilizar más de una nube para distribuir de forma muy eficiente su carga de trabajo.

dCloud mediante su servicio dCloud On Premise, brinda la posibilidad que las organizaciones donde la seguridad tiene que predominar puedan montar su propia Nube Privada, el cual tiene el mismo concepto de la nube, pero en instalaciones del cliente con todas las características de seguridad y accesos que sus políticas demanden, de forma muy eficiente y sin inversión inicial.

¿Migrar a la nube es un factor clave de competitividad empresarial?

La nube es y será el factor más importante como aporte tecnológico para mejorar la eficiencia (operativa y financiera) y agilidad de las empresas. A estas alturas, la duda dejó de ser si vale la pena migrar a la nube y se convirtió en…cuándo los gerentes notarán su verdadero valor y el momento oportuno de hacerlo.

Datec y Cristian Daher: https://www.datec.com.bo/

dCloud: http://www.dcloud.com.bo/